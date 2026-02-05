Google toont Pixel 10a, pre-orders vanaf 18 februari

Google heeft de Pixel 10a op een bijzondere manier onthuld: in een korte video. De precieze specificaties ontbreken nog, maar je kunt vanaf 18 februari een pre-order plaatsen voor de nieuwe midranger.

Google Pixel 10a te zien in video

Een officiële aankondiging kunnen we het nog niet noemen, maar Google heeft de Pixel 10a wel alvast laten zien in een video. Zoals verwacht lijkt de smartphone sterk op zijn voorganger. Het enige verschil, aan de achterzijde althans, is dat het camera-eiland nu helemaal niet meer uit de behuizing steekt. Bij de Pixel 9a was er nog een kleine opstaande rand voelbaar.

Daarmee is deze Pixel de enige moderne smartphone die volledig vlak is. Dat heeft als voordeel dat hij niet wiebelt wanneer je hem op tafel legt. De voorkant is helaas nog niet te zien. Waarschijnlijk zijn de randen rond het scherm nog steeds erg dik.

Google vermeldt in de video ook dat je vanaf 18 februari een pre-order kunt plaatsen voor de Pixel 10a. Vermoedelijk ligt het toestel vanaf 5 maart daadwerkelijk in de winkels. Je betaalt waarschijnlijk 549 euro voor het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Wie 256GB opslag wil, is 100 euro meer kwijt. Dat zijn dezelfde prijzen als bij de Pixel 9a vorig jaar. Die is inmiddels trouwens wel een stuk goedkoper: voor € 369,- wordt hij naar je opgestuurd.

Hardware verandert niet of nauwelijks

Volgens geruchten heeft de Pixel 10a vrijwel dezelfde specificaties als zijn voorganger. Dat betekent dat hij op een Tensor G4-chip draait en niet op een snellere Tensor G5, zoals de duurdere Pixel 10-telefoons. Verder mag je weer rekenen op een fel 6,3 inch-oled-scherm en een accu van 5100 mAh.

Hopelijk heeft Google nog een verrassing in petto, want ook de camera’s lijken ongewijzigd. Je schiet foto’s met de 48 megapixel-hoofdcamera en een 13 megapixel-groothoeklens. Een zoomlens ontbreekt.

