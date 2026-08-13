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Google Pixel 11 (Pro) camera’s: dit is er nieuw en beter

Mike Peek
Mike Peek
13 augustus 2026, 11:21
2 min leestijd
Google Pixel 11 (Pro) camera’s: dit is er nieuw en beter

Nadat er bij de vorige generatie weinig veranderde, heeft Google sommige camera’s van de Pixel 11 (Pro) onder handen genomen. We zetten op een rij wat er nieuw en beter is.

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Google Pixel 11 camera’s

Google Pixels staan bekend om de mooie foto’s die ze maken. Hoewel de hardware niet op het niveau is van Chinese kanonnen als de Oppo Find X9 Ultra en Xiaomi 17 Ultra, maakt de software veel goed. En gelukkig bouwt Google dit jaar ook een paar echt nieuwe camera’s in.

De belangrijkste verbetering bij de normale Pixel 11 en Pixel 11 Pro Fold is de hoofdcamera. Die heeft nog altijd een resolutie van 48 megapixel, maar gebruikt wel een fors grotere sensor. Daar zijn we blij mee, want het exemplaar dat vorig jaar in de Pixel 10 en 10 Pro Fold zat was ondermaats.

Pixel 11 /11 Pro FoldPixel 10/10 Pro Fold
Hoofdcamera48 megapixel (1/1.56″, f1.7)48 megapixel (1/2″, f/1.7)
Groothoeklens13 megapixel (1/3.1″, f/2.2)13 megapixel (1/3.1″, f/2.2)
Telelens10.8 megapixel (5x zoom, 1/3,2″, f/3.1)10.8 megapixel (5x zoom, 1/3,2″, f/3,1)
Selfiecamera10.5 megapixel (f/2.2)10.5 megapixel (f/2.2)

De Pixel 11 blijft natuurlijk een instapmodel, dus de groothoeklens en telelens zijn een stukje minder goed en ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Toch heb je wel een compleet pakket camera’s in handen waarmee je zowel wijde foto’s als ingezoomde plaatjes kunt schieten. Tegelijk is de camerabalk veel dunner dan bij de Pixel 10.

de Google Pixel 11 serie met Pixel Watch 5 en Pixel Buds op een rij.

Pixel 11 Pro (XL)

De camera’s zijn bij de Google Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL natuurlijk een nog groter speerpunt. De meest zichtbare verandering dit jaar is dat Google een nieuwe telelens gebruikt.

Die heeft nog steeds een resolutie van 48 megapixel en biedt wederom 5x zoom, maar er zit een grotere sensor achter. Dat moet voor meer details in je foto’s zorgen. Ook als je 10x (digitaal) inzoomt, zien je kiekjes er als het goed is mooier uit.

Pixel 11 Pro (XL)Pixel 10 Pro (XL)
Hoofdcamera50 megapixel (1/1.31″, f/1.7)50 megapixel (1/1.31″, f/1.7)
Groothoeklens48 megapixel (1/2.51″, f1.7)48 megapixel (1/2.51″, f1.7)
Telelens48 megapixel (1/1.95″, f/2.8)48 megapixel (1/2.55″, f/2.8)
Selfiecamera42 megapixel (f/2.2)42 megapixel (f/2.2)

Wat je in het overzicht hierboven niet ziet, is dat Google ook de hoofdcamera heeft vervangen. Die heeft exact dezelfde specificaties als voorheen, maar het gaat toch om een volledig nieuwe camera. Die presteert volgens Google veel beter. Vooral als je 3x of 4x inzoomt (en je de telelens dus nog niet kunt gebruiken) zou je mooiere resultaten bereiken. Dat gaan we natuurlijk voor je testen.

Google belooft snellere verwerking foto’s

Naast deze vernieuwingen van de hardware belooft Google nog een andere verbetering. Pixels hebben traditioneel veel tijd nodig om foto’s te verwerken. Het duurt gewoon een poosje voor de uiteindelijke plaat op je scherm staat.

Dat zou met de Pixel 11 allemaal veel sneller moeten gaan. Wanneer je een foto in het donker maakt, met Night Sight, zou die liefst 4,5 keer zo snel worden verwerkt als met de Pixel 10. Ook dat gaan we testen, maar het klinkt in ieder geval veelbelovend.

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Bronnen afbeeldingen: Google, Google
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