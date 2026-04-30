Overzicht: dit weten we al over de Google Pixel 11-serie

We hebben al veel geruchten gelezen over de Google Pixel 11-serie. Hoog tijd dus voor een overzicht: wat kun je verwachten van de nieuwe smartphones, die waarschijnlijk deze zomer in de winkels liggen?

Google Pixel 11 geruchten

Sinds 2024 zijn de Google Pixels zomerkinderen. Waar hun voorgangers in oktober het levenslicht zagen, lanceert de zoekgigant ze sinds de Pixel 9 al in augustus. Dat heeft op zijn minst deels te maken met Apple. De nieuwe iPhones verschijnen altijd in september. Door de Pixels een maand eerder uit te brengen, hoopt Google de concurrentie te snel af te zijn.

Dat zal dit jaar niet anders zijn. We verwachten de Pixel 11-serie weer midden in de zomer. Inmiddels weten we al best veel over de nieuwe smartphones. Vandaar dit overzicht: dit zijn de belangrijkste geruchten over de Google Pixel 11.

Vier telefoons, bekende ontwerpen

We verwachten dat Google wederom vier verschillende telefoons uitbrengt in de Pixel 11-serie. De normale Pixel 11 en de Pixel 11 Pro hebben een 6,3 inch-scherm, terwijl de Pixel 11 Pro XL een 6,8 inch-display krijgt. De Pixel 11 Pro Fold beschikt over twee schermen: eentje van 6,4 inch aan de buitenkant en een groter exemplaar van 8 inch aan de binnenkant.

Renders van de normale Pixel 11

Dat zijn exact dezelfde waardes als bij de Pixel 10-serie. Google is vrij conservatief als het gaat om nieuwe ontwerpen. Er lijkt ook dit jaar weinig te veranderen aan het uiterlijk van de Pixels. Wel zijn de randen rond het scherm mogelijk iets dunner, al blijven ze waarschijnlijk dikker dan bij andere high-end smartphones.

Uitgelekte renders laten verder slechts één duidelijke wijziging zien in het ontwerp van de Pixel 11 en Pixel 11 (Pro). Het camera-eiland is nu helemaal zwart. Bij de Pixel 10 was een deel ervan nog metaalkleurig. Naar de reden daarvoor kunnen we voorlopig alleen gissen.

Snellere chip (maar…)

Google ontwikkelt een nieuwe chip voor de Pixel 11-telefoons. Het gaat om de Tensor G6. Zoals de naam al suggereert, is het de zesde generatie van deze huisgemaakte processor.

Google richt zich altijd meer op AI-optimalisatie dan op de beste specificaties. Dat lijkt dit keer niet anders te zijn. De cpu, verantwoordelijk voor de pure rekenkracht, krijgt een welkome upgrade, maar de gpu blijft volgens geruchten flink achter.

Dat is slecht nieuws voor gamers. De Tensor G6 zou grafisch niet veel krachtiger zijn dan de G5 en dat was op zijn zachtst gezegd geen topper. Wie de laatste spellen op hoge instellingen wil spelen, is waarschijnlijk beter af met een ander toestel.

Nieuw is ‘Pixel Glow‘. Dat zijn ledjes op de achterzijde die oplichten als je gebeld wordt of een notificatie krijgt. Zo kun je het toestel met het scherm naar beneden op tafel leggen en toch op de hoogte blijven. Dat doet natuurlijk sterk denken aan de ‘Glyph Interface’ die Nothing gebruikt voor zijn smartphones.

Camera’s

Vorig jaar schonk Google de normale Pixel 10 voor het eerst een telelens, maar de hoofdcamera en groothoeklens gingen er juist op achteruit. We verwachten dat de Pixel 11 ongeveer dezelfde set-up krijgt. Reken daarom op een 48 megapixel-hoofdcamera, een 13 megapixel-groothoeklens en een 10,8 megapixel-telelens met 5x optische zoom. De Pixel 11 Pro Fold zal ongeveer dezelfde camera’s hebben.

We hebben nog weinig geruchten gelezen over de camera’s van de Google Pixel 11 Pro (XL). Die zijn al enkele jaren amper geüpgraded, waardoor ze inmiddels stevig achterlopen op bijvoorbeeld de Xiaomi 17 Ultra en de Oppo Find X9 Ultra.

Helaas zijn er geen aanwijzingen dat Google een serieuze inhaalslag gaat maken. Als er niets verandert, krijg je een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel-telelens met 5x optische zoom. Het bedrijf zal ongetwijfeld AI gebruiken om je foto’s te verbeteren.

Bij de Pixel 10 Pro introduceerde Google bijvoorbeeld ‘Pro Res Zoom’. Daarmee kun je tot 100x inzoomen en vult kunstmatige intelligentie de ontbrekende details in. We kunnen ons voorstellen dat Google deze functie op de Pixel 11 Pro gaat verbeteren, want perfect was hij zeker nog niet.

Pixel 10 Pro – 100x zoom zonder AI Pixel 10 Pro – 100x zoom met AI

Accuduur en opladen

De accuduur van Pixel-telefoons is vaak een zwak punt. Je komt er de dag mee door, maar daar houdt het ook wel op. We hopen daarom dat Google grotere batterijen in de Pixel 11’jes stopt, maar daar hebben we nog niets over gehoord. Alle Pixel 10-toestellen hebben een accu van ongeveer 5000 mAh.

We gaan er vooralsnog vanuit dat hetzelfde geldt voor de nieuwe Pixels. De oplaadsnelheid ligt vermoedelijk rond de 30 watt. Alleen de Pixel 11 Pro XL kun je mogelijk iets sneller van verse stroom voorzien.

Software

De Pixel 11 draait uit de doos op Android 17. Hoewel Google het nog niet heeft bevestigd, krijgen de smartphones vrijwel zeker zeven jaar volledige ondersteuning. Dat betekent dat je goed zit tot en met Android 24. Beveiligingspatches, die je beschermen tegen hackers, rollen uit tot de zomer van 2033.

Waarschijnlijk voegt Google ook nieuwe en exclusieve AI-functies toe aan de Pixel 11. Welke dat zijn, kunnen we je nog niet vertellen.

Renders van de Google Pixel 11 Pro Fold

Prijzen

Het kan je bijna niet zijn ontgaan: de prijzen van werkgeheugen schieten door het dak. Dat betekent dat de Pixel 11-telefoons minstens zo duur worden als hun voorgangers. We kunnen ons zelfs voorstellen dat de prijzen omhoog gaan, maar zeker weten doen we dat niet. Ter illustratie hieronder de adviesprijzen van de Pixel 10-modellen en tussen haakjes wat je er momenteel voor betaalt.

Google Pixel 10: 899 euro (€ 555,-)

Google Pixel 10 Pro: 1099 euro (€ 759,-)

Google Pixel 10 Pro XL: 1299 euro (€ 939,-)

Google Pixel 10 Pro Fold: 1899 euro (€ 1.439,-)

We updaten dit artikel als er nieuwe geruchten over de Google Pixel 11 verschijnen.