Gerucht: Google Pixel 11 is verkrijgbaar in deze kleuren

Ben je benieuwd in welke kleuren je de Google Pixel 11-telefoons straks kunt kopen? Die lijken nu te zijn gelekt, al houden we nog een slag om de arm.

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‘Kleuren Google Pixel 11-telefoons gelekt’

Op 12 augustus presenteert Google zijn nieuwe telefoons voor 2026. We hebben al veel gelezen over de Google Pixel 11-serie, maar nog niet in welke kleuren je ze straks kunt kopen. Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen. We schrijven ‘lijkt’ omdat de bron, 9to5Google, niet helemaal zeker is van zijn zaak.

De afbeeldingen hieronder zijn namelijk afkomstig van Amazon. Het zou kunnen gaan om ‘placeholders’, oftewel tijdelijke afbeeldingen. Ze komen echter wel overeen met eerder gelekte kleuren. De normale Pixel 11 verschijnt mogelijk in groen (‘Moss’), roze (‘Fuchsia’) en zwart (‘Midnight’).

Moss Fuchsia Midnight

Opvallend genoeg zou Google geen zwarte versie uitbrengen van de Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL. Apple haalde vorig jaar hetzelfde geintje uit met de iPhone 17 Pro (Max). We zijn daar geen fan van, want een neutrale tint moet er wat ons betreft altijd bij zitten. Hoe dan ook, de Pro’s verschijnen volgens dit gerucht in groen (‘Pine’), lichtblauw (‘Light Fog’), oranje-achtig (‘Dune’) en paars (‘Sterling’).

Van de Google Pixel 11 Pro Fold zijn nog maar twee kleuren gelekt. Het gaat om zwart (‘Midnight) en groen (‘Pine’, je ziet hem hierboven). Die laatste lijkt dus de belangrijkste nieuwe kleur van dit jaar te zijn, want alle Pro-varianten zouden in deze tint verschijnen. .

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Meer over de Google Pixel 11-serie

De Pixel 11-smartphones worden geen enorme upgrades ten opzichte van hun voorgangers. Aan het ontwerp verandert nagenoeg niets, al is de camerabalk dit jaar wel helemaal zwart. Bij de Pixel 10 was een deel nog metaalkleurig.

De telefoons draaien op een snellere Tensor G6-chip en krijgen mogelijk enkele camera-upgrades, al is daar nog geen zekerheid over. Door het tekort aan werkgeheugen lijken ze duurder te worden dan vorig jaar. We verwachten deze prijzen:

Google Pixel 11 (256GB): 999 euro

Google Pixel 11 Pro (256GB): 1199 euro

Google Pixel 11 Pro XL (256GB): 1399 euro

Google Pixel 11 Pro Fold (256GB): 1999 euro

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