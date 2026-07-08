Officieel: Google presenteert Pixel 11-serie op deze datum

Google presenteert de Pixel 11-serie een week eerder dan verwacht. De smartphones zijn er dus sneller dan je denkt. Dit staat er te gebeuren.

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Made By Google

Google heeft de eerste uitnodigingen voor het evenement Made By Google de deur uit gedaan en bevestigt daarmee indirect dat de Pixel 11-serie eraan komt. De afgelopen jaren gebeurde dit namelijk ook op hetzelfde evenement.

De lancering vindt voor de tweede keer op rij plaats in New York en wel op 12 augustus om 18.00 uur lokale tijd. Het is dan middernacht (en dus eigenlijk al 13 augustus) in Nederland. Voor Pixel-liefhebbers een datum om in de agenda te markeren.

Pixel 11-serie en Pixel Watch 5

Op de foto boven dit artikel is een Pixel-telefoon met een goudkleurige rand te zien. Deze afbeelding wordt gebruikt op de uitnodiging van Made By Google. Gezien de wat luxere uitstraling zien we hier mogelijk een eerste glimp van de Pixel 11 Pro. Als we kijken naar eerdere Pixel-series, verwachten we naast deze Pro-variant ook nog een reguliere Pixel 11, een Pixel 11 Pro XL en een vouwbare Pixel.

Er is nog niet veel gelekt, maar volgens geruchten komen er wel een aantal veranderingen aan. Zo zou, volgens de experts van 9to5Google, de camera van de Pixel 11 een lichtgevende rand krijgen, genaamd Pixel Glow. De rand moet gaan knipperen wanneer je een melding krijgt. Zo voorkom je dat je belangrijke notificaties mist. Dit doet een beetje denken aan de Glyph-interface die we tegenwoordig op telefoons van Nothing zien.

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Volgens een ander gerucht van een bekende leaker, Billbil-Kun, zou het instapmodel van de Pixel niet meer in een 128 GB-variant verschijnen, maar krijg je minimaal 256 GB opslag. Mogelijk is dit een manier om de prijs van de Pixel te verhogen.

Naast de Pixel 11-serie verwachten we ook nog de Pixel Watch 5. Daar hebben we nog weinig over gehoord. Vanaf wanneer de nieuwe Pixel-serie in de winkels ligt, is ook nog niet bekend.

Dichter bij concurrentie

De afgelopen twee jaar wordt Made By Google georganiseerd in augustus. Dit lijkt nu een nieuwe traditie te gaan worden. De jaren daarvoor was de lancering van de Pixel namelijk in het laatste kwartaal van het jaar. De verplaatsing van het evenement wordt dan ook als een strategische zet gezien.

Door de lancering te vervroegen valt Made By Google precies tussen de lanceringen van Googles concurrenten. Samsung organiseert de lancering van de Galaxy Z-serie traditiegetrouw altijd in de zomer en Apple presenteert zijn iPhones in september. Nu het evenement een week vervroegd wordt, kruipt Google iets dichter naar Samsung, zonder te ver verwijderd te zijn van Apple.

Wie het evenement wil volgen, zal dus laat op moeten blijven. Eén reden om de slaap uit te stellen, is om erachter te komen of de prijzen van de Pixels fors zullen stijgen door het wereldwijde tekort aan werkgeheugen. Geruchten stellen dat alle modellen 100 euro duurder worden. De tijd zal het leren.

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