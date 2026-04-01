‘Renders Google Pixel 11 Pro tonen ander camera-eiland met rand’

Nadat we eerder een artikel publiceerden over de Google Pixel 11, is nu ook nieuws naar buiten gekomen over de Pro-versie. Die lijkt een ander camera-eiland te krijgen dan de Google Pixel 10 Pro.

Google Pixel 11 Pro: zwart camera-eiland met rand

De Google Pixel 11-serie zou zomaar deze zomer uit kunnen komen. De vorige twee generaties lanceerden in augustus van 2024 en 2025, dus ligt het voor de hand dat ook de nieuwste high-enders van Google in deze maand verschijnen.

Nadat eerder de renders van de Google Pixel 11 lekten, zijn ook de eerste afbeeldingen van de Pro-variant naar buiten gekomen via Android Headlines. De Pixel 11 Pro krijgt naar verluidt een bijna geheel zwart camera-eiland en dus niet een gedeelte rondom de flitser dat meer lijkt op de kleur van het toestel zelf. Dezelfde designkeuze zien we bij de renders van de Google Pixel 11.

Google Pixel 10 Pro

Toch is niet alles zwart, want een rand rondom het eiland is wel in de kleur van het toestel, zo zien we op de renders. Ook bij de Pixel 11 Pro zijn de bezels weer opvallend dun.

Niet per se als je ze vergelijkt met concurrenten, maar wel met eerdere Pixel-generaties. Omdat renders van een toestel niet altijd overeenkomen met het uiteindelijke ontwerp, kunnen er nog andere designkeuzes worden gemaakt.

Deze specificaties zijn bekend

Met vermoedelijk vier maanden voor de release van de Google Pixel 11 Pro, is er nog weinig bekend over de specificaties. Het blijft bij geruchten, maar als we die mogen geloven, zal de Pro 152,7 bij 71,8 bij 8,4 millimeter groot zijn. Daarmee is ‘ie ietsjes dunner dan de Pixel 10 Pro.

Verder zou de luxe variant grotendeels dezelfde specificaties hebben als de gewone Pixel 11. Dat wil zeggen: een Tensor G6-processor en een 6,3 inch-amoled-scherm. Wel heb je waarschijnlijk standaard meer RAM (16GB) dan bij de gewone Pixel 11 (12GB). Besluit Google om dit vanwege de stijgende kosten te verlagen naar 12GB, zou dat wel een tegenvaller zijn.

De prijs van de Pixel 11 Pro is nog niet bekend, maar daarover wordt de komende maanden vast meer bekend. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de Pixel 11 Pro hetzelfde gaat kosten als z’n voorganger, oftewel 1099 euro. Stijgende kosten leiden de laatste tijd bijna standaard tot prijsverhogingen voor smartphones, helemaal in het hogere segment.

De Google Pixel 11 kunnen we dus waarschijnlijk in augustus verwachten, net zoals bij voorgaande Pixel-lanceringen. Uiteraard houden we je op de hoogte als er mee nieuws is!

Meer nieuws over Google Pixels: