Eerste renders Google Pixel 11 gelekt: eleganter design op komst?

Over de aankomende Google Pixel 11 wordt steeds meer bekend. Dankzij gelekte renders kunnen we ons verheugen op dunnere bezels en een smaller camera-eiland.

Google Pixel 11: smallere bezels en camera-eiland

De Google Pixel 11-serie wordt naar alle waarschijnlijkheid deze zomer gelanceerd. We hebben het dan over de Google Pixel 11 en Pixel 11 Pro. Wat opvalt aan uitgelekte afbeeldingen van de Google Pixel 11, is dat de telefoon smallere bezels krijgt. Dat zal er eleganter uitzien dan bij de Pixel 10, die relatief dikke randen rondom het scherm heeft.

Ook aan de andere kant lijkt gekozen voor een verfijndere look, als we afgaan op het smallere camera-eiland van de renders. Het eiland is nu volledig zwart, terwijl bij de Pixel 10 het gedeelte rondom de flitser nog dezelfde kleur had als het toestel zelf. Soms komen renders niet helemaal overeen met het daadwerkelijke design, dus laten we nog even een slag om de arm houden.

Google Pixel 10

Deze specificaties zijn bekend

We moeten het met broodkruimels doen, want echt veel weten we nog niet over de specificaties van de Pixel 11-serie. Wel is bekend dat de Pixel 11 afmetingen van 152,8 bij 72 bij 8,5 millimeter heeft. Daarmee wordt de smartphone net iets dunner dan de Pixel 10. Voor het display van de Pixel 11 zijn geen grote veranderingen bekend: hetzelfde 6,3 inch-amoled-scherm ligt voor de hand. Dat is niet erg, want het display van de Pixel 10 vonden we erg fraai.

Verder zijn er sterke geruchten dat Google opnieuw een eigen chipset produceert en dat deze de Tensor G6 gaat heten. Naast meer rekenkracht zou deze ook energiezuiniger kunnen zijn, zodat je ook met een kleinere accu gemakkelijk de dag doorkomt.

Google zal waarschijnlijk vasthouden aan 12GB RAM op de Pixel 11, ondanks de stijgende prijzen voor geheugenchips, en kiezen voor een instapmodel met 128GB opslagruimte. Al is te hopen dat Google over gaat stappen op varianten met minimaal 256GB aan boord, zoals Samsung eerder deed bij de S26-serie.

Op dit moment is de prijs van de Pixel 11 nog niet bekend; daarvoor zitten we nog te lang voor de officiële release. Toch zal het ons niet verbazen als daar in de komende maanden meer over bekend wordt. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Google voor de Pixel 11 dezelfde prijs zal hanteren als bij zijn voorganger, oftewel 899 euro. Stijgende kosten leiden de laatste tijd bijna standaard tot prijsverhogingen voor smartphones.

De Google Pixel 11 wordt waarschijnlijk in augustus uitgebracht, net zoals Google bij de afgelopen twee generaties Pixel-toestellen deed. Zodra we meer weten, lees je dat bij ons!

