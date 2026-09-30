‘Zien: dit is je eerste blik op de betaalbare Google Pixel 11a’

Het duurt nog wel even voor de Google Pixel 11a in de winkels ligt, maar het betaalbare toestel is nu al te zien op renders. We hopen dat je zin hebt in een spelletje ‘Zoek de verschillen’, want hij lijkt sterk op zijn voorganger.

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‘Renders Google Pixel 11a gelekt’

Google vindt het wiel niet graag opnieuw uit. Als het bedrijf een ontwerp voor zijn smartphones bedenkt dat werkt, houdt het daar wel een paar jaar aan vast. Wil je bewijs? Kijk dan maar eens naar onderstaande renders van de Google Pixel 11a, afkomstig van Android Headlines. Deze relatief betaalbare smartphone gaat sterk lijken op zijn voorganger, de Pixel 10a. En die leek weer enorm op de Pixel 9a.

We zien niet alleen dezelfde vorm, maar ook weer een camera-eiland dat verzonken ligt in de behuizing. Het is misschien wel net iets minder breed. Daarnaast zitten er behoorlijk dikke randen rond het scherm, al lijken ze op de Pixel 11a toch ietsje dunner dan voorheen. Dat wordt bevestigd door de gelekte afmetingen. Met 153,46 millimeter bij 72,35 millimeter zou het toestel een fractie minder lang en breed zijn dan de 10a. Je kiest straks uit de kleuren zwart, wit, groen en paars.

Onder de motorkap is een grotere verandering te vinden. De Google Pixel 11a maakt de sprong van een Tensor G4 naar een Tensor G6-chip. Dat is dezelfde processor die ook in de duurdere Pixel 11-telefoons zit. Dat zorgt voor een flinke sprong in prestaties ten opzichte van de Pixel 10a.

Verder mag je weer rekenen op een 6,3 inch-oled-scherm, een accu van rond de 5000 mAh en twee camera’s: eentje van 48 megapixel en een groothoeklens van 13 megapixel. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt.

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Release mogelijk in februari

Google bracht de Pixel 10a uit op 18 februari jongstleden. We gaan ervan uit dat de Pixel 11a ook in februari of maart volgend jaar in de winkels ligt. Hopelijk ligt de adviesprijs weer op 549 euro, al zou het ons niet verbazen als hij richting de 600 euro gaat. Door het aanhoudende tekort aan werkgeheugen zijn smartphones momenteel helaas erg duur.

Nu een betaalbare Pixel nodig? In onze review van de Google Pixel 10a lees je wat we van het toestel vinden. Je koopt deze smartphone momenteel voor € 411,-.