Google geeft Pixel 2 en 2 XL binnenkort geen updates meer

Heb je een Google Pixel 2 of Pixel 2 XL? Dan krijg je binnenkort geen software-updates meer. In december ontvangen de Google-telefoons de laatste update, waarna de ondersteuning stopt.

Google Pixel 2-updates stoppen

Google laat aan website Android Police weten dat de Pixel 2 en Pixel 2 XL in december een laatste software-update krijgen. De Android-beveiligingsupdate van november 2020 verschijnt niet voor de telefoons, maar Google verwerkt deze patch – met alle verbeteringen – in de software-update die in december verschijnt.

Daarmee hebben de Pixel 2 en 2 XL ruim drie jaar lang updates gekregen. De smartphones verschenen in oktober 2017 en zouden volgens Google tot oktober 2020 van ondersteuning worden voorzien. De toestellen krijgen dus iets langer updates dan oorspronkelijk werd beloofd, maar na december is het klaar. De toestellen zijn dan natuurlijk nog steeds te gebruiken, maar krijgen geen belangrijke beveiligingsupdates meer.

De Pixel 2-telefoons zijn onlangs nog wel bijgewerkt naar het nieuwe Android 11, dat allerlei vernieuwingen introduceert. Android 12, dat op de planning staat voor volgend jaar, verschijnt dan voor de Pixel 3 en nieuwer. Deze smartphone krijgt na oktober 2021 geen updates meer.

Nieuwere Pixel-telefoons, zoals de Pixel 4 en 4 XL, worden nog langere tijd ondersteund. Dit geldt natuurlijk ook voor de Pixel 4a, Pixel 4a 5G en Pixel 5, die onlangs werd aangekondigd. Deze smartphone worden tot eind 2023 van updates voorzien.

Google presenteerde de Pixel 4a 5G en Pixel 5 laatst op het ‘Launch Night In’-event, waar ook de Chromecast met Google TV en Nest Audio uit de doeken werden gedaan. De nieuwe Pixels hebben een ander design met een voorkantvullend scherm en verbeterde camera’s achterop. Nieuw is de groothoeklens om wijdere foto’s te maken. De Pixel 4a 5G en 5 hebben ook grotere accu’s dan eerdere Google-smartphones. Meer weten? Check ook onze vergelijking tussen de Pixel 5 en Pixel 4.

