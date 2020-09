Heb je accuproblemen met je Google Pixel 3 of Pixel 4? Je bent niet de enige. Tientallen gebruikers melden namelijk dat hun accu’s flink opzwellen, waardoor de achterkant loslaat. Google heeft nog niet op de problemen gereageerd.

Lees verder na de advertentie.

Accuproblemen met de Google Pixel 3 en 4

Dat heeft Android Police ontdekt. De website stuitte online op tientallen Google Pixel 3– en Pixel 4-gebruikers die te kampen hebben met een opgezwollen accu. Deze mensen verzamelen zich onder meer bij de officiële ondersteuningswebsite van Google, maar melden zich ook bij Reddit, een populair forum.

De gebruikers klagen onder meer opzwellende accu’s. Omdat de batterijen uitzetten als een ballon komt de behuizing onder druk te staan, waardoor de achterkant lichtelijk loslaat. In een enkel geval laat de behuizing zelfs compleet los. De problemen lijken zich ook voor te doen bij de Google Pixel 3 XL en Google Pixel 4 XL, de grotere broers van de eerder genoemde 3 en 4.

Het is niet duidelijk waar de accuproblemen door veroorzaakt worden. Reddit-gebruikers speculeren dat de heisa te maken heeft met de Pixel Stand, Googles eigen draadloze oplader. Bij veruit de meeste getroffen Pixel 3/4-gebruikers werkt draadloos opladen dan ook niet meer.

Google zelf heeft nog niet gereageerd. Het is dan ook volstrekt onduidelijk hoe wijdverspreid het probleem is. Sinds afgelopen mei zijn er in ieder geval tientallen ervaringsverhalen op de Pixel Phone-hulppagina van Google verschenen.

Heeft jouw Google Pixel 3 (XL) of Pixel 4 (XL) ook last van accuproblemen? Neem dan contact op met Google, of meld je bij de verkoper. Omdat Google-telefoons officieel niet in Nederland verkrijgbaar zijn leveren veel webwinkels het toestel via grijze import. Mogelijk duurt het dus wat langer om je Google Pixel te laten repareren.

Op naar de nieuwe Pixels

Googles meest recente smartphone is de Pixel 4 (XL), maar op de achtergrond sleutelt het bedrijf hard verder aan nieuwe toestellen. We verwachten binnenkort de aankondiging van de 5G-versie van de Google Pixel 4a en Google Pixel 5, het nieuwe vlaggenschip. De release van de Pixel 5 lijkt aanstaande te zijn, want het toestel wordt in Duitsland hoogstwaarschijnlijk op 25 september onthuld.