Google is gestopt met de verkoop van de Pixel 3a en Pixel 3a XL. Mocht je de smartphones toch willen kopen, dan kun nog terecht bij verschillende Nederlandse webwinkels.

Google stopt met Pixel 3a-verkoop

Google stopt met de officiële verkoop van de Pixel 3a en Pixel 3a XL, zo laat het bedrijf weten aan Android Police. Via de Google Store zijn de telefoons niet beschikbaar, al kun je de telefoons nog wel bij andere webwinkels in huis halen. Ook in Nederland.

Hoewel de Pixel 3a-smartphones nooit officieel in Nederland zijn verschenen, bieden diverse webshops ze wel al langere tijd aan via grijze import. Bij Mobiel.nl, Belsimpel en PhoneMarket zijn de toestellen nog op voorraad. De Pixel 3a kost iets minder dan 330 euro, de grotere 3a XL is voor 429 euro verkrijgbaar.

De Pixel 3a en 3a XL werden in mei 2019 aangekondigd en zijn – in vergelijking met de reguliere Pixel 3 en nieuwere Pixel 4 – een stuk goedkoper. Google zegt de 3a-telefoons nog tot minstens mei 2022 te ondersteunen met software-updates. In onze Google Pixel 3a review noemden we de smartphone een ‘absolute aanrader’, die zich vooral onderscheidt door de goede camera en fijne software.

Pixel 4a op komst

Omdat de Pixel 3a (XL) wordt geschrapt, lijkt het aannemelijk dat een opvolger niet lang meer op zich laat wachten. Het is echter onduidelijk wanneer de Pixel 4a wordt aangekondigd, maar vrijwel alle specificaties zijn wel bekend. Naar verluidt krijgt de smartphone een relatief compact 5,81 inch-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. In het display zit ook een gat voor de selfiecamera. Hierdoor kan een groter gedeelte van de voorkant uit scherm bestaan.

Daarnaast zou de Pixel 4a beschikken over een Snapdragon 730-chip met 6GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Op de achterkant zit een 12 megapixel-camera en de fysieke vingerafdrukscanner. De accu zou 3080 mAh-accu groot zijn en snelladen ondersteunen via usb-c. De nieuwe Pixel-telefoon zou 399 dollar gaan kosten, net als zijn voorganger.