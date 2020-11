Heb jij soms moeite met de gezichtsontgrendeling van de Google Pixel 4? Je bent niet alleen. Gelukkig komt Google met een oplossing en is er een tijdelijke uitweg.

Lees verder na de advertentie.

Ontgrendelen met gezichtsherkenning werkt niet voor (sommige) Pixel 4-gebruikers

Telefoons uit de Google Pixel 4-serie hebben (nog steeds) problemen met gezichtsontgrendeling. Na de Android 10-update staken de eerste problemen de kop op. Ook na de komst van Android 11 bleven de problemen bestaan.

“Maak de bovenkant van je scherm schoon, inclusief de zwarte balk”, komt deze melding je bekend voor? Dan heb je waarschijnlijk te maken met de gezichtsontgrendelingproblematiek van Google. Een melding met het advies om het scherm schoon te maken popt op wanneer gebruikers hun Pixel-toestel via gezichtsherkenning willen ontgrendelen.

Aangezien de toestellen uit de Pixel 4-serie geen vingerafdruksensor hebben, is het wegvallen van de gezichtsherkenning knap lastig. Sommige gebruikers hebben al sinds de Android 10-update moeite met het ontgrendelen van hun Pixel 4-toestel. Anderen werden na de Android 11-update getroffen.

Is de oplossing nabij?

Eind oktober markeerde Google, via het Issue Tracker-forum, het probleem als opgelost. Met de aankondiging: “Het probleem is opgelost. De oplossing is beschikbaar in een toekomstige update.” leek de update van november de oplossing te hebben. Vooralsnog is dit niet het geval. Op het Google forum blijven namelijk de berichten over een defecte gezichtsherkenning binnenstromen. Het is dus nog een kwestie van geduld tot een andere ‘toekomstige’ update een oplossing biedt.

Voor nu hebben we een tijdelijke oplossing: soms helpt het om het toestel uit te schakelen en na enige tijd weer aan te zetten. De klassieke IT-oplossing. De sensor werkt hierna weer, al is het maar van korte duur. Na een paar dagen, of zelfs een paar uur, hapert de gezichtsherkenning weer.

Het laatste nieuws over Google