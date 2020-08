Google schrapt Pixel 4 (XL): verkoop stopt al na tien maanden

Google stopt met de verkoop van de Pixel 4 en Pixel 4 XL en maakt geen nieuwe exemplaren meer. Dit is opvallend, want de telefoons zijn nog geen jaar oud en verdwijnen veel eerder dan andere Pixel-telefoons.

Google Pixel 4-verkoop gestopt

Google verkoopt de Pixel 4 en Pixel 4 XL niet meer in de Google Store, zo laat het bedrijf weten aan website The Verge. De smartphones zijn nog via andere (web)winkels verkrijgbaar, maar wel zolang de voorraad strekt. De zoekgigant geeft wel aan dat de Pixel 4-smartphones nog geruime tijd worden ondersteund met software-updates. Op een supportpagina van Google is te zien dat de telefoons tot minstens oktober 2022 van updates worden voorzien.

Opvallend genoeg stopt de verkoop van de Pixel 4 (XL) een stuk sneller dan eerdere Pixel-smartphones. Zoals je in het overzichtje hieronder ziet, waren oudere Pixels zo’n anderhalf jaar verkrijgbaar. Bij de Pixel 4 stopt de officiële verkoop al na tien maanden.

Google Pixel (XL): uitgebracht in oktober 2016 , verkoop gestopt in april 2018

, verkoop gestopt in Google Pixel 2 (XL): uitgebracht in oktober 2017 , verkoop gestopt in april 2019

, verkoop gestopt in Google Pixel 3 (XL): uitgebracht in oktober 2018 , verkoop gestopt in maart 2020

, verkoop gestopt in Google Pixel 3a (XL): uitgebracht in mei 2019 , verkoop gestopt in juli 2020

, verkoop gestopt in Google Pixel 4 (XL): uitgebracht in oktober 2019, verkoop gestopt in augustus 2020

Waarom Google hiervoor kiest is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk heeft het te maken met de onlangs gepresenteerde Pixel 4a en Pixel 5. De 4a is binnenkort te koop, de Pixel 5 is al wel aangekondigd maar laat iets langer op zich wachten. In Nederland zijn de Pixel 4 en 4 XL nooit officieel verschenen, maar bij verschillende webwinkels kun je ze nog in huis halen.

Google Pixel 4a aangekondigd

Eerder deze week onthulde Google de Pixel 4a, een betaalbare smartphone van 349 euro. Ook deze smartphone komt niet naar Nederland, maar in Duitsland wordt ‘ie wel uitgebracht. Daar is de midranger vanaf 10 september te pre-orderen, waarna de release op 1 oktober plaatsvindt. Hoogstwaarschijnlijk is de Pixel 4a straks ook via grijze import in Nederland verkrijgbaar.

De Pixel 4a beschikt over een compact 5,81 inch-display met dunne schermranden en een cameragat. Onder de motorkap zit een Snapdragon 730G-processor met 6GB werkgeheugen, 128GB opslag en een 3140 mAh-accu. De camera achterop is dezelfde als die van de normale Pixel 4. Uit veel reviews van internationale techwebsite blijkt dat de camera uitstekend is en ook de accuduur goed scoort. Meer hierover lees je onze Google Pixel 4a review round-up.

