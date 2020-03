Google komt eindelijk met de oplossing voor een beveiligingsprobleem van de Google Pixel 4 (XL). In de tweede Developer Preview van Android 11 is het mogelijk om alleen gezichtsherkenning te gebruiken als je ogen zijn geopend.

Google Pixel 4 (XL) gezichtsherkenning

De Google Pixel 4 en Pixel 4 XL hebben geen vingerafdrukscanner meer aan boord. In plaats daarvan maak je gebruik van geavanceerde gezichtsherkenning. Een grote misser is echter dat je het toestel ook kunt ontgrendelen met je ogen dicht. Zo kun je iemands telefoon pakken terwijl hij of zij slaapt en het toestel alsnog ontgrendelen.

In de tweede ontwikkelaarsversie van het aankomende Android 11 komt hier verandering in. Je kunt namelijk instellen dat de persoon zijn ogen heeft geopend tijdens de gezichtsscan, wat zorgt voor veel betere beveiliging. Zo’n update werd door de zoekmachinegigant al in oktober beloofd, maar is tot op heden niet uitgebracht.

Wanneer Google de nieuwe functie naar de Pixel 4 en 4 XL brengt, is nog de vraag. De functie is namelijk gespot in een vroege versie van Android 11 en daardoor niet voor iedere Pixel 4 (XL)-gebruiker te installeren. Eerder gaf Google wel aan dat deze feature uitgerold zou worden via een software-update.

Meer over de Google Pixel 4 (XL)

De Google Pixel-smartphones zijn niet officieel in Nederland verkrijgbaar, maar wel te koop via verschillende (web)winkels. De Pixel 4 is inmiddels te koop voor zo’n 625 euro, terwijl de Pixel 4 XL zo’n 750 euro kost.

Ook wordt verwacht dat Google binnenkort de Pixel 4a presenteert. Deze toestellen werden verwachten tijdens de Google I/O 2020, maar die ontwikkelaarsconferentie is geannuleerd vanwege het coronavirus. Of dat betekent dat de fabrikant die smartphones alsnog in mei presenteert, is dus afwachten.

Tot slot doen ook al verschillende geruchten over de Google Pixel 5 de ronde. Zo zou Google het over een andere boeg willen gooien en de toestellen uitrusten met midrange-hardware en een bijbehorend prijskaartje.

