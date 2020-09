Op een eigen event heeft Google de Pixel 4a 5G officieel gepresenteerd. Het toestel heeft twee camera’s op de achterkant, komt direct met Android 11 en kan overweg met 5G-verbindingen. Officieel komt het toestel niet uit in Nederland.

Google Pixel 4a 5G officieel

De Google Pixel 4a 5G is officieel gepresenteerd in navolging van de eerder gepresenteerde Pixel 4a. Het toestel komt niet officieel naar de Nederlandse markt. Heb je toch interesse in deze smartphone, dan kun je binnenkort een ritje maken naar Duitsland. Het toestel kost daar 499 euro, maar is vanwege een tijdelijke belastingverlaging te krijgen voor 486,40 euro. Ook kun je wachten op wat Nederlandse webwinkels, die het toestel via grijze import gaan aanbieden.

Er is weer gekozen voor een behuizing van hoogwaardig plastic, oftewel polycarbonaat. Dat is ook het geval bij de Google Pixel 4a, maar dit nieuwe model is een stuk groter. Het scherm is namelijk 6,2 inch groot, ten opzichte van het 5,81 inch-scherm van het 4a-model. Het toestel bevat een een amoled-paneel van 2340 bij 1080 pixels en dat beslaat bijna de hele voorkant. In de linker bovenhoek is nog wel een klein gaatje te vinden, de plaats van de 8 megapixel-frontcamera.

Alle Google Pixel 4a 5G-specificaties op een rij

Het kloppende hart van de Pixel 4a 5G is de Snapdragon 765G-chip. Zoals de naam al verklapt is er 5G-ondersteuning aanwezig. Daarnaast is er 6GB werkgeheugen en 128GB niet uitbreidbare opslag aanwezig. Dat geheugen uitbreiden is niet mogelijk, zoals nooit kan met Pixel-toestellen. Alle specificaties van het toestel vind je hieronder op een rij:

6,2 inch-oled-scherm , resolutie van 2340 bij 1080 pixels en 60Hz-verversfrequentie

, resolutie van 2340 bij 1080 pixels en 60Hz-verversfrequentie Frontcamera in het scherm van 8 megapixel

in het scherm van 8 megapixel Snapdragon 765G -chip, 6GB RAM, 128GB opslag, Titan M-beveiligingschip

-chip, 6GB RAM, 128GB opslag, Titan M-beveiligingschip 12,2 megapixel hoofdcamera en 16 megapixel-wijdhoeklens

hoofdcamera en Beveiliging via vingerafdrukscanner , gezichtsherkenning is niet aanwezig

, gezichtsherkenning is niet aanwezig 3800 mAh-accu, snelladen met 18 Watt

Draait op Android 11 , met lang en vlot updatebeleid

, met lang en vlot updatebeleid Stereospeakers en koptelefoonaansluiting aan boord

Dubbele camera, net zoals de Google Pixel 5

Net als bij de Google Pixel 5 zijn er op de achterkant twee camera’s te vinden, een unicum voor een Pixel-smartphone. De primaire camera heeft een resolutie van 12,2 megapixel en is voorzien van optische beeldstabilisatie. Functies zoals autofocus, een portetmodus of Night Sight zijn ook weer aanwezig. Met die laatste maak je goede foto’s in slechte lichtomstandigheden, maar kun je ook foto’s maken van sterren en andere hemellichamen.

Met de Pixel 4a 5G kun je nu ook foto’s maken met de nieuwe groothoeklens. Die heeft een resolutie van 16 megapixel en een hoek van 107 graden. Daardoor leg je net wat meer vast op de gevoelige plaat. Handig voor een foto van een grote groep mensen of een mooi en wijd landschap.

Meer over de Google Pixel 4a 5G

De batterij heeft een capaciteit van 3800 mAh en opladen kan via de usb c-poort aan de onderzijde. Dat kan niet draadloos, maar alleen via een kabel met maximaal 18 Watt. De 4a 5G is uitgerust met stereospeakers en ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig. Zo kun je nog steeds muziek luisteren via bedrade oordopjes.

Het toestel is niet stof- en waterdicht en bevat een zwarte plastic behuizing net zoals de Pixel 4a. Door het grotere scherm en accu met grotere capaciteit is het toestel wel wat groter en zwaarder dan dat model. De Google Pixel 4a 5G meet 153,9 bij 74,0 bij 8,2 millimeter en weegt 168 gram.

Direct uitgeleverd met Android 11

De Google Pixel 4a 5G en Pixel 5 zijn de eerste toestellen die direct met Android 11 worden uitgeleverd. Daarnaast krijg je als eerste Androidupdates en maandelijks een beveiligingspatch. De ondersteuning voor het toestel is minimaal drie jaar, waardoor ook latere updates zeker zijn. Software op Google Pixel-smartphones is zoals de techreus het bedoelt heeft, schoon en zonder onnodige extra’s.

Release en prijs Google Pixel 4a 5G

De Google Pixel 4a 5G heeft een adviesprijs in Duitsland van 499 euro. Omdat het belastingtarief momenteel verlaagd is, betaal je tijdelijk 486,40 euro voor het toestel. Naast de Google Pixel 4a 5G heeft Google nog veel meer aankondigingen gedaan op het evenement. Zo is de Pixel 5 gepresenteerd, samen met de nieuwe Chromecast met Google TV en de slimme Nest Audio-speaker.

