Google introduceert binnenkort de Pixel 4a 5G. Dit toestel is een aangepaste versie van de Pixel 4a, met één grote troef: 5G-internet. Een week voor de release liggen de specificaties al op straat. Lees hier de belangrijkste Google Pixel 4a 5G specificaties .

Google Pixel 4a 5G specs: ‘Groter, maar ook minder vloeiend, scherm’

Althans, de Duitse website WinFuture claimt de waarheid in handen te hebben. Eerder deelden we al de vermoedelijke specificaties van de Google Pixel 5. Nu kunnen we dit ook met de specificaties van de 4a 5G doen. Er zijn verschillende overeenkomsten tussen beide toestellen, waaronder de Qualcomm-processor en camera’s.

Volgens WinFuture krijgt de Pixel 4a 5G een iets groter scherm dan de Pixel 5. Met een oled-scherm van 6,2 inch is de 4a 5G net een slagje groter dan het vlaggenschip. De resolutie bedraagt 2340 bij 1080 pixels.

Het display van de Pixel 4a 5G heeft prima specificaties voor een middenklasser: het scherm ondersteunt bijvoorbeeld de weergave van hdr-beelden. Deze beelden leveren een groter contrast en kleurbereik, waardoor deze realistischer en spectaculairder ogen.

Verder heeft het scherm van het toestel een ververssnelheid van 60Hz. Dit is minder dan wat de Pixel 5 te bieden heeft. Met 90Hz is het scherm van Googles aankomende vlaggenschip net wat vloeiender.

Processor en camera’s

De Qualcomm Snapdragon 765G vormt de basis van Googles nieuwe middenklasser. Dit is een chip uit de subtop. Verwacht prima prestaties, maar de 765G is natuurlijk niet zo snel als de Snapdragon 865, een high-end processor die momenteel in veel high-end toestellen zit.

De primaire camera van de 4a 5G lijkt op die van de Pixel 4. Het gaat om een 12,2 megapixel-sensor. De camera beschikt over zowel optische als elektronische beeldstabilisatie. Maak je dus geen zorgen om eventuele trilhanden tijdens het filmen. De tweede camera is een 16 megapixel-groothoeklens, de selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel.

Conceptafbeelding van Google Pixel 5

‘Pixel 4a 5G kan niet draadloos opladen’

De Pixel 4a 5G heeft een 3885 mAh-batterij die snel kan worden opgeladen via de usb-c-poort. In tegenstelling tot de Pixel 5, wordt draadloos laden niet ondersteund. Ook is de accuduur wat korter vergeleken met het vlaggenschip.

De accuduur is niet de enige specificatie waar Google een compromis heeft moeten sluiten. Het verschil tussen de middenklasse-telefoon en het vlaggenschip toont zich ook in het verschillende materiaalgebruik. In plaats van metaal en glas moet de Pixel 4a 5G het doen met een behuizing van ‘slechts’ polycarbonaat, oftewel: plastic.

Definitieve specs worden 30 september bekendgemaakt

Net als veel andere Google-telefoons zal de Pixel 4a 5G niet officieel in Nederland te koop zijn. Je zult een tripje naar onze oosterburen moeten maken om het toestel te bemachtigen, of online een bestelling plaatsen. De prijs bedraagt in Duitsland, volgens WinFuture, 499 euro.

