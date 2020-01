Codenamen voor Pixel 4a duiken op: midranger komt zonder én met 5G

Google werkt mogelijk aan verschillende versies van de Pixel 4a. Verwijzingen naar deze toestellen doken – onder een codenaam – op in de broncode van Android.

Drie Pixel 4a codenamen gevonden

De verwijzingen naar de drie toestellen werden ontdekt door Mishaal Rahman van XDA Developers. Hij kwam in de code van de open source-versie van Android AOSP drie codenamen voor verschillende toestellen tegen. Alle smartphones hebben, zoals gebruikelijk bij dit soort codenamen, een naam gekregen die iets met een vis te maken heeft: Sunfish, Redfin en Bramble.

Het toestel met de naam Sunfish is mogelijk de Pixel 4a, die we onlangs in gelekte renders konden zien. Uit de broncode blijkt dat dit toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 730-chip. Dit is een chip gemaakt voor middenklassers en niet geschikt voor 5G-netwerken.

Pixel 4a ook met 5G

Het toestel met de codenaam Redfin is iets geavanceerder, wat vooral te zien is aan het feit dat hij gebruikmaakt van de Snapdragon 765. Deze chip heeft wel mogelijkheden voor 5G ingebouwd. De smartphone wordt gemaakt door een dochteronderneming van Foxconn. Over het derde apparaat met de codenaam Bramble is alleen bekend dat hij ook de Snapdragon 765 heeft. Dat maakt het net als Redfin een 5G-toestel. Verder zijn er geen details gevonden.

Deze informatie zou erop kunnen wijzen dat de Pixel 4a dus in meerdere varianten op de markt komt. Bijvoorbeeld een voordeligere 4G-variant en één of twee 5G-versies. Eerdere gelekte informatie duidt op een toestel met een 5,7 of 5,8 inch-scherm en een enkele camera op de achterzijde.

Korreltje zout

Het is echter goed mogelijk dat de nieuw gevonden Pixel 4a-codenamen slechts worden gebruikt voor interne prototypes, die verder nooit gepresenteerd worden. Zo dook eind vorig jaar al de codenaam NeedleFish op in de broncode van zowel Android 10 als de Google Camera-app. Ook deze zou eerst mogelijk duiden op de komst van de Pixel 4a, maar leek later een intern testtoestel te zijn.

