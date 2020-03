Online zijn verschillen foto’s verschenen van de Google Pixel 4a. Daarbij vallen enkele dingen op, die we in dit artikel met je bespreken.

‘Meer foto’s Google Pixel 4a verschenen’

Er zijn weer verschillende kiekjes van de vermeende Google Pixel 4a verschenen. Via Reddit zien we enkele foto’s van de voorkant van het vermeende toestel. Ook een foto van de achterkant is te zien, waarbij het toestel in een stoffen hoesje zit.

Daarbij lijkt het te gaan om een originele case van Google, voorzien van een uitsparing voor de vingerafdrukscanner en enkele camera. Ook het logo van de zoekgigant is op de achterkant te vinden en we zien een inkeping aan de bovenkant voor de koptelefoonaansluiting.

Wat ook opvalt is de frontcamera van het toestel. Deze is geplaatst in de linker bovenhoek van de smartphone, zoals we ook zagen op eerdere renders. Op eerder verschenen foto’s zat er juist nog wat ruimte tussen deze camera en de zijkant. Hiermee wordt het de eerste Google Pixel-smartphone met een selfiecamera in een gaatje in het scherm.

Een ander dingetje dat opvalt, is dat de tijd in de notificatiebalk op verschillende foto’s niet te zien is. Het standaard uitschakelen daarvan is niet mogelijk, maar er bestaan verschillende apps om dit wel te doen.

Release Google Pixel 4a

De verwachting was dat Google de Pixel 4a aan zou kondigen tijdens I/O 2020. De fysieke ontwikkelaarsconferentie is echter geannuleerd in verband met het coronavirus. Het event is ook altijd te volgen via een livestream, dus het is nog de vraag of de aankondiging van het toestel hiervoor wordt uitgesteld.

Naast dit toestel verwachten we nog veel meer info over andere zaken. Zo zal het bedrijf daar ook verdere info over Android 11 uit de doeken doen. De eerste preview voor ontwikkelaars is daarvan al wel beschikbaar. De belangrijkste nieuwe Android 11-features lees je in onderstaand artikel.

