Terwijl de Google Pixel 4a nog niet officieel is aangekondigd, zijn wel verschillende foto’s verschenen gemaakt met een prototype van toestel. Ook zijn meer details verschenen over de gebruikte camera. Een officiële aankondiging van de Pixel 4a wordt verwacht op 22 mei.

Bekijk de Google Pixel 4a foto’s

De foto’s zijn verschenen op het Spaanstalige YouTube-kanaal van TecnoLike Plus. Begin maart verscheen via datzelfde kanaal al een uitgebreide hands-on van de aankomende Google Pixel 4a. In de video worden foto’s getoond die gemaakt zijn met de Pixel 4a.

Daarbij gaat het nog niet om een consumentenvariant van het toestel en ook de software is nog niet helemaal af. Wel krijgen we door deze video een goede indruk van de cameramogelijkheden.

Verschillende samples zijn ook op XDA Developers geplaatst. Daar zie je foto’s gemaakt in allerlei verschillende lichtomstandigheden, er zijn kiekjes gemaakt van de sterrenhemel en ook zien we wat portret- en zoomfoto’s. Ook foto’s die met de Night Sight-functie zijn gemaakt, worden getoond. Die modus zorgt ervoor dat plaatjes in het donker er nog steeds goed uitzien, iets waar de Pixel-telefoons van Google om bekendstaan.

Zelfde camerasensor als vorige Pixels

Volgens het YouTube-kanaal heeft het toestel dezelfde camersensor als de Pixel 4, Pixel 3 en Pixel 3a. Dat is een sensor van Sony met een resolutie van 12 megapixel. De camera is voorzien van optische en elektronische stabilisatie, waardoor ook het schieten van een filmpje geen enkel probleem is. Aan de voorkant is dezelfde 8 megapixel-frontcamera te vinden als de Google Pixel 3.

Overige vermeende specificaties van de Pixel 4a verschenen al eerder online. Het toestel krijgt een scherm van 5,81 inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Het kloppende hart is de Snapdragon 730-chip van Qualcomm met 6GB RAM en minimaal 64GB opslag.

De accu is 3080 mAh groot en het toestel draait op Android 10. De vingerafdrukscanner zit op de achterkant en muziek luister je makkelijk en snel via de koptelefoonaansluiting.

‘Onthulling Pixel 4a op 22 mei’

Volgens de laatste geruchten is de onthulling van de Google Pixel 4a op 22 mei. De verwachting was eerst dat Google de Pixel 4a zou presenteren tijdens I/O 2020, de bekende ontwikkelaarsconferentie. Vanwege het coronavirus is dat event echter geannuleerd, waardoor de zoekgigant waarschijnlijk uitwijkt naar een online-evenement.

