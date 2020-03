De Google Pixel 4a is opgedoken in het wild. Op verschillende foto’s is het nieuwe design van het toestel aan alle kanten te zien, al valt vooral de voorkant op door het grote scherm.



‘Google Pixel 4a gelekt op foto’s’

De Pixel 4a-foto’s verschenen op het sociale netwerk Weibo, waar een anonieme gebruiker de kiekjes deelde. Dat maakt de betrouwbaarheid ervan lastig te controleren, al sluit het toestel wel goed aan op de renders die al eerder uitlekten.

Op de foto’s zien we een smartphone met een relatief kleine vierkante camerabult en een vingerafdrukscanner op de achterkant. Aan de bovenkant is een traditionele koptelefoonaansluiting te vinden.

De voorkant bestaat (op een relatief dikke kin na) volledig uit een scherm en een gat voor de frontcamera. Het zou de eerste keer zijn dat Google voor een dergelijke techniek kiest om de camera zo te verwerken.

Op de Pixel 3 XL na koos Google er met zijn smartphones tot nu toe altijd voor om de frontcamera in een bezel aan de bovenkant van het display te verwerken. Daar lijkt vanaf de Pixel 4a dus verandering in de komen. Naar verwachting brengt Google de Pixel 4a in slechts één formaat uit. Opvallend, aangezien zijn voorganger wel in twee groottes op de markt kwam.

Wanneer wordt de 4a onthuld?

Waarschijnlijk was Google van plan om de Pixel 4a aan te kondigen tijdens ontwikkelaarsconferentie Google I/O 2020, net zoals de Pixel 3a daar vorig jaar ook werd gepresenteerd. Eerder deze week annuleerde het bedrijf de beurs echter in verband met het coronavirus. Het is dan ook de vraag hoe Google de aankondigingen die voor deze presentatie gepland stonden, gaat onthullen.

Naast de Pixel 4a zal het bedrijf namelijk ook Android 11 voor het eerst officieel uit de doeken doen. Omdat de eerste ontwikkelaarsbèta van deze update inmiddels al beschikbaar is, kunnen we je daar al wel het één en ander over vertellen. Daar lees je alles over in het onderstaande overzicht.

