De Google Pixel 4a laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten en komt steeds vaker voorbij in het geruchtencircuit. Tijd voor een overzicht van de meest betrouwbare geruchten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 4a-geruchten overzicht

Steeds vaker schrijven we op Android Planet over de opvolger van de Pixel 3a. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de meest betrouwbare Google Pixel 4a-geruchten zodat jij weet wat je ongeveer kunt verwachten. Alle informatie in dit artikel is gebaseerd op onbevestigde informatie, dus neem een slag om de arm.

1. Vertrouwd design

Als we het geruchtencircuit mogen geloven, krijgt de Google Pixel 4a een vertrouwd design. Er zijn de afgelopen maanden meerdere renders online verschenen, die vrijwel allemaal hetzelfde toestel tonen.

De Pixel 4a belooft iets groter dan zijn voorganger te worden, maar meer veranderingen zien we niet. Dit is goed nieuws voor liefhebbers van een koptelefooningang, want steeds meer Android-telefoons laten deze fysieke opening achterwege.

2. Google Pixel 4a specificaties

De specificaties van de Google Pixel 4a liggen al voor de aankondiging op straat. 9to5Google, een betrouwbare site als het op smartphonegeruchten aankomt, deelde begin april een volledig overzicht van de technische kenmerken. Dit zijn de vermoedelijke Google Pixel 4a-specificaties:

5,81 inch-scherm (2340 bij 1080 pixels)

12,2 megapixel-camera achterop, 8 megapixel-lens voorop

Snapdragon 730-processor met 6GB RAM en 64/128GB opslag

Geen gezichtsherkenning, wel vingerafdrukscanner

3080 mAh-accu met 18 Watt-snelladen

Android 10 uit de doos, drie jaar lang updates

3. Enkele cameralens

Indien deze specificaties kloppen, blijft Google vasthouden aan een enkele cameralens achterop. Dit is een opvallende keuze, want de afgelopen jaren lijken overige fabrikanten een ‘camerawedstrijdje’ te houden.

Alle tot nog toe verschenen geruchten, concepten en renders wijzen er echter op dat de Pixel 4a slechts één camerasensor krijgt. Vermoedelijk zet de fabrikant vooral in op het verbeteren van de camerasoftware, net als bij eerdere toestellen.

4. Deze wallpapers krijgt de Google Pixel 4a

Opvallend: we weten al welke wallpapers standaard op de Pixel 4a staan geïnstalleerd. De plaatjes kwamen in handen van XDA Developers, een website die wel vaker betrouwbare informatie over onaangekondigde telefoons deelt. De Pixel 4a krijgt in totaal zestien verschillende, unieke achtergronden. Via onderstaande link kun je het hele zip-pakket gratis downloaden.

→ Download alle Google Pixel 4a-wallpapers via Mega.nz

5. Releasedatum: juni of oktober

Het is nog even afwachten wanneer de Pixel 4a wordt aangekondigd. Lange tijd dachten telecominsiders dat het toestel tijdens Google I/O 2020 gepresenteerd zou worden. Dit evenement ging uiteindelijk in zijn geheel niet door vanwege de coronamaatregelen. Een plaatsvervangend (online) evenement laat voorlopig nog op zich wachten.

De meeste insiders denken echter dat het toestel rondom 13 juli aangekondigd wordt. Jon Prosser, die vooral in het Apple-wereldje een gerenommeerde staat van dienst heeft, claimt dat het toestel vervolgens vanaf 23 oktober te koop zou zijn.

6. Adviesprijs en kleuren

Google verkoopt de Pixel-telefoons officieel niet in Nederland. Over het lokale prijskaartje tasten we daarom nog in het duister, maar volgens het geruchtencircuit gaat de opvolger van de Pixel 3a tussen de 349 en 399 dollar kosten. Omdat het toestel hier niet officieel verkrijgbaar is, komen er waarschijnlijk nog wel wat tientjes bij.

Google geeft haar telefoons altijd opmerkelijke kleuropties mee. Op basis van gelekte productverpakkingen weten we dat het toestel in ieder geval in het zwart (Just Black) en blauw (Barely Blue) verschijnt. Mogelijk wordt hier een paar maanden na release nog een nieuwe uitvoering aan toegevoegd.

Blijf op de hoogte

Op de redactie van Android Planet volgen we de ontwikkelingen rondom de Pixel 4a op de voet. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis smartphone-app om als eerste op de hoogte te zijn van het laatste nieuws.