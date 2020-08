Google heeft zojuist de Pixel 4a officieel aangekondigd. Het betaalbare toestel is op diverse vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger en binnenkort te koop, maar niet in Nederland. Ook de Pixel 4a (5G) en Pixel 5 zijn onthuld.

Google Pixel 4a officieel aangekondigd

Na maanden van geruchten en speculatie heeft Google zojuist de Pixel 4a officieel aangekondigd. De onthulling vond niet plaats tijdens I/O, het gebruikelijke Google-evenement voor productaankondigingen, maar middels een persbericht.

De Pixel 4a is binnenkort verkrijgbaar, maar verschijnt officieel niet in Nederland. Toch is het hoogstwaarschijnlijk mogelijk om de telefoon straks te kopen. De Pixel 3a was ook vrij snel bij Nederlandse webwinkels verkrijgbaar via grijze import.

De nieuwe Pixel 4a kost 349 dollar en verschijnt later deze maand in landen als de Verenigde Staten, het Verenigde Koninkrijk, Australië en Duitsland. In Duitsland kost de smartphone 340,20 euro. Vanaf 10 september is het toestel daar te pre-orderen, waarna de release op 1 oktober plaatsvindt.

De Google Pixel 4a beschikt over een nieuw design en ziet er moderner uit dan zijn voorganger. Waar de Pixel 3a nog een scherm had met dikke randen aan de boven- en onderkant, vult het display van de Pixel 4a bijna de hele voorkant. In het oled-scherm zit een gaatje voor de 8 megapixel-selfiecamera. Dat scherm is met 5,8 inch (2340 bij 1080 pixels) bovendien relatief compact, waardoor de telefoon makkelijker met één hand te bedienen is.

De specificaties op een rijtje

Onder de motorkap van de Google Pixel 4a zit een Snapdragon 730G-chip met 6GB RAM en 128GB aan opslagruimte. De 3140 mAh-accu moet een volle dag meegaan en ondersteunt snelladen, waardoor ‘ie na een halfuur opladen voor ongeveer de helft vol zit. Hieronder zetten we de specificaties van de Pixel 4a op een rijtje:

5,8 inch-oled-scherm met resolutie van 2340 bij 1080 pixels

met resolutie van 2340 bij 1080 pixels Cameragat in het scherm voor 8 megapixel-selfiecamera

in het scherm voor 8 megapixel-selfiecamera Snapdragon 730G , 6GB RAM, 64/128GB opslag, Titan M-beveiligingschip

, 6GB RAM, 64/128GB opslag, Titan M-beveiligingschip Enkele 12,2 megapixel-camera op de achterkant

op de achterkant Vingerafdrukscanner om te ontgrendelen, geen gezichtsherkenning

om te ontgrendelen, geen gezichtsherkenning 3140 mAh-accu met 18 Watt-snelladen

Draait op Android 10, krijgt snel en veel updates

Koptelefoonaansluiting aanwezig

De Pixel 4a beschikt over verschillende camerafeatures die we kennen van de normale Pixel 4 en Pixel 4 XL. Zo is de HDR+-functie aanwezig, maar kun je ook aan de slag met de portretmodus en Night Sight. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat foto’s er in het donker goed uitzien, maar maakt ook astrofotografie mogelijk: foto’s maken van de sterren.

Schone software, snelle updates

De Pixel 4a draait op Android 10 en krijgt – zoals we van Pixel-telefoons gewend zijn – snel en langdurig updates. Het toestel wordt maandelijks voorzien van beveiligingspatches en ontvangt meteen de nieuwste Android-versies. Dit betekent dat je straks meteen Android 11 op de Pixel 4a kunt installeren, zodra de update definitief wordt uitgebracht.

Daarnaast ontvangt de Pixel 4a drie jaar lang iedere maand direct de nieuwste beveiligingsupdates. Google zegt de telefoon drie jaar lang te ondersteunen. Verder draait de 4a op een kale versie van Android, zoals we van Pixel-telefoons gewend zijn.

Pixel 4a (5G) en Pixel 5

Google geeft ook een korte sneak preview van de Pixel 4a (5G) en Pixel 5, die later dit jaar verschijnen. De Pixel 4a (5G) gaat 499 euro kosten en is daarmee een stuk duurder dan het reguliere model van 349 euro.

Hoewel het bedrijf weinig over de smartphones zegt, beschikken ze wel beiden over 5G internet-ondersteuning. De komende maanden maakt Google meer bekend over de Pixel 4a (5G) en Pixel 5. Meld je aan voor onze nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app om op de hoogte te blijven van deze toestellen.

