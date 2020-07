Google kondigt aankomende maandag (3 augustus) een nieuwe telefoon aan. Dat blijkt uit een puzzel op de website van het techbedrijf. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de presentatie van de Google Pixel 4a.

Google Pixel 4a presentatie op 3 augustus

Normaal gesproken sturen smartphonefabrikanten een uitnodiging naar de pers, maar Google pakt de onthulling creatiever aan. Via een speciale pagina op de website van de Google Store kunnen bezoekers een kort raadsel oplossen. Door de blokken – die op de plaats van de titel staan – in de juiste volgorde te zetten, verschijnt de oplossing.

Klik/tik op de blokken om ze van kleur te laten veranderen. Zodra ze op de juiste volgorde (blauw, rood, geel, blauw, groen, rood) staan, wordt de een datum zichtbaar: 3 augustus.

Ook is het model van de nieuwe telefoon al te zien, al worden we daar niet heel veel wijzer van. Google zelf omschrijft de mysterieuze Pixel-telefoon in ieder geval als ‘het toestel waarop je zat te wachten’.

Google is nog niet klaar met de lolbroek uithangen. Het officiële Twitter-account heeft namelijk een naamsverandering ondergaan. Eerst heette het profiel ‘Made by Google’, maar nu refereert de naam naar het retweeten en delen van memes, oftewel komische plaatjes. Het is overigens onduidelijk hoe laat de vermeende Google Pixel 4a-presentatie plaatsvindt.

Dit verwachten we van de nieuwe Pixel

De afgelopen weken is zo’n beetje alles al gezegd en geschreven over de Pixel 4a. Het toestel dook meermaals op in geruchten en zelfs de wallpapers zijn al verkrijgbaar. Vorige week werd bijvoorbeeld al gesuggereerd dat het toestel op 3 augustus gepresenteerd zou worden, en dat blijkt dus te kloppen.

Ook denken we te weten dat het toestel een 5,81 inch-scherm heeft met in totaal twee camera’s. De Snapdragon 730-processor wordt volgens geruchten bijgestaan door 6GB RAM en 64GB opslag. Uit de doos draait het toestel waarschijnlijk nog Android 10, maar hij wordt op den duur natuurlijk geüpdatet naar Android 11.

