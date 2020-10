De Google Pixel 4a wordt officieel niet in Nederland uitgebracht, maar over enkele weken is ‘ie hier toch leverbaar. Een Nederlandse webwinkel noemt een levertijd van drie weken en prijs van 419 euro.

Google Pixel 4a: prijs in Nederland vanaf 419 euro

De Google Pixel 4a is begin augustus onthuld, maar kopen in Nederland is er officieel niet bij. Daarvoor moet je uitwijken naar bijvoorbeeld Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. Wil je dat niet en ben je op zoek naar een Nederlandse webwinkel en garantie? Webshop Belsimpel heeft nu hun verkoopprijs en levertijd van de Pixel 4a bekendgemaakt.

Over drie weken is de Pixel 4a leverbaar voor een prijs van 419 euro. De officiële adviesprijs bedraagt 349 euro. Dit komt door zogenaamde grijze import. Voor de meerprijs moet het bedrijf het toestel inkopen en verschepen naar Nederland, maar wordt ook twee jaar garantie geboden.

Meer over de Pixel 4a

De 4a is de meest betaalbare Pixel-smartphone van dit jaar. Het toestel heeft een scherm van 5,81 inch, 6GB RAM en 128GB niet uitbreidbare opslag. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig plastic en de vingerafdrukscanner zit op de achterkant.

Daar zit ook een enkele camera van 12,2 megapixel. De frontcamera zit in een gaatje in het scherm en opladen van de 3140 mAh-accu doe je via de usb c-poort met maximaal 18 Watt. Het toestel werd geleverd met Android 10, maar inmiddels is ook de Android 11-update al te downloaden.

Google presenteerde eind september ook de Pixel 4a 5G. Dat toestel heeft een iets krachtigere processor en ook 5G-ondersteuning. Andere verschillen met de normale Pixel 4a zijn onder andere de grootte en de dubbele camera op de achterkant. Alle verschillen tussen de Pixel 4a en 4a 5G vind je in ons artikel waarin we de toestellen vergelijken.

Tot slot is er de Google Pixel 5. Dat toestel heeft de meeste functies van alle Pixel-smartphones dit jaar. Zo kan dat toestel ook draadloos worden opgeladen. Weten wat Google nog meer gepresenteerd heeft op hun event van 30 september? Lees dan onze round-up, waarin we ook de nieuwe Google Chromecast en Nest audio meenemen.

