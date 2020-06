‘Google Pixel 4a-release uitgesteld naar 23 oktober’

Google heeft de Pixel 4a-release mogelijk uitgesteld tot oktober. Hierdoor verschijnt het toestel waarschijnlijk vele maanden later dan gepland.

Google Pixel 4a-release weer uitgesteld

Volgens een nieuw gerucht van Jon Prosser heeft Google wederom de Pixel 4a-release uitgesteld, ditmaal naar de maand oktober. De bekende lekker zegt dat de zwarte variant nu gepland staat om op 23 oktober te lanceren. Het toestel wordt als het goed is wel nog steeds aangekondigd op 13 juli.

Prosser liet in mei nog weten dat de zwarte Pixel 4a op 6 augustus zou lanceren. Een blauwe variant van het toestel stond gepland om op 1 oktober te verschijnen. Dit blauwe toestel is nu volgens de lekker verdwenen uit het systeem.

‘Pixel 4a is eigenlijk Pixel 5’

Deze nieuwe indicaties worden in een reactie op Prossers Tweet volledig tegengesproken door een andere bekende lekker, Ishan Agarwal. Hij beweert dat de specificaties die we nu kennen van de Pixel 4a eigenlijk helemaal niet bij dit toestel horen.

In plaats daarvan zegt Argawal dat het mogelijk gaat om een Pixel 5. De lekker voegt hieraan toe dat hij deze informatie in eerste instantie niet bekend kon maken, omdat hij te weinig bewijs had. Hierdoor kunnen we dit gerucht beter met een korreltje zout kunnen nemen.

Aangezien de Pixel 4a zoveel later verschijnt dan de bedoeling was, is nu zo’n beetje alles al bekend over het toestel. Bekijk hier de vermoedelijke specificaties van de Google Pixel 4a. Over de Pixel 5 waren er tot nu toe vooral geruchten over de processor en prijs. Tot slot hoorden we geluiden over een mogelijkheid voor de Pixel 5 om draadloos op te laden.

