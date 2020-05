Google Pixel 4a-release mogelijk uitgesteld naar juni

De release van de Google Pixel 4a is mogelijk uitgesteld naar juni. Voorheen gingen we uit van een lancering in de komende twee weken.



Google Pixel 4a-release uitgesteld naar 5 juni

De Google Pixel 4a verschijnt waarschijnlijk drie weken later dan verwacht. Volgens Caschys Blog start Vodafone op 5 juni met de verkoop van het apparaat. Dit zou de verkoopdatum zijn die interne documenten van Vodafone Duitsland vermelden.

Caschys Blog liet eind april nog weten dat de Pixel 4a op 22 mei zou worden aangeboden door Vodafone. Deze informatie kwam van dezelfde bron als die voor het nieuwe bericht is gebruikt. Volgens het bericht heeft Vodafone de verkoopdatum later aangepast naar drie weken later.

De website vond geen verklaring van Vodafone voor de datumwijziging. Dit lijkt daarentegen vrij makkelijk op te maken uit het laatste nieuws van Google. De oorspronkelijke verkoopdatum van 22 mei was in eerste instantie logisch, aangezien dit kort na het Google I/O-evenement zou zijn. Het evenement is echter recent afgelast vanwege het coronavirus,



Pixel 4a op Android 11-evenement

Nu is het eerstvolgende belangrijke Google-evenement de lancering van de publieke Android 11-bèta. De livestream hiervan vindt plaats op 3 juni. Het lijkt daarom logisch dat Google de telefoon presenteert tijdens hetzelfde evenement. Hierdoor is het bedrijf in staat om zowel hardware- als softwarefuncties te presenteren. Daarbij is er op dat moment al een podium voor het komende toestel, wat met de annulering van I/O 2020 nu niet geval is.

Toch blijft het gaan om een gerucht, waarvan de nauwkeurigheid pas bewezen wordt als het zover is. Caschys Blog gebruikt nu echter dezelfde methode als die het vorig jaar gebruikte om accuraat de Pixel 3a-lancering te voorspellen. Met dit alles in het achterhoofd lijkt een Pixel 4a-release binnen een maand erg aannemelijk.

