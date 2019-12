De Google Pixel 4a krijgt een groter scherm dan zijn voorganger, maar behoudt zijn hoofdtelefooningang. Ook het design is vertrouwd, evenals de enkele camerasensor op de achterkant.



Dat blijkt uit renders van OnLeaks. De telecominsider deelt regelmatig afbeeldingen van aankomende telefoons en wordt gezien als betrouwbare bron. Indien de renders kloppen, krijgt de Google Pixel 4a een vertrouwd design. Net als bij de Galaxy Note 10 krijgt het toestel een cameragat in het scherm.

Het Google Pixel 4a-scherm wordt vermoedelijk iets groter dan het 5,6 inch-display van de Pixel 3a, terwijl de behuizing van hetzelfde formaat blijft. Dit heeft te maken met de smalle schermranden. Volgens OnLeaks krijgt de Pixel 4a daarom een 5,7 of 5,8 inch-scherm.

Er kleeft mogelijk wel een nadeel aan deze smalle schermranden. OnLeaks speculeert namelijk dat de bezels wellicht te smal zijn om plaats te bieden aan de sensoren die Project Soli nodig heeft. Deze techniek werd door de Pixel 4 geïntroduceerd en maakt geavanceerde gezichtsherkenning mogelijk.

Eén camera

De achterkant van de Google Pixel 4a biedt plaats aan een enkele camerasensor. Net als bij zijn grotere broer steekt het camera-eiland enigszins uit. Welke resolutie de camera krijgt, is nog niet zeker. Wel wordt de sensor bijgestaan door een ledflitser. Onder de camerabult zien we een fysieke vingerafdrukscanner.

Aan de bovenkant van de behuizing is een 3,5mm-jack aanwezig, zodat je met bedrade hoofdtelefoons naar muziek kunt luisteren. De usb-c-oplaadpoort is daarentegen juist aan de onderkant te vinden. De aan/uit-knop is in de renders met een oranje kleur afgewerkt en aan de rechterkant van de behuizing geplaatst.

Over de specificaties van de Google Pixel 4a is nog ontzettend weinig bekend. Verwacht wordt dat het toestel minstens met 4GB RAM en 64GB opslag ten tonele verschijnt. Qua processor kiest Google waarschijnlijk voor een middenklasser, zoals bijvoorbeeld de Snapdragon 730. Wellicht beschikt de Google Pixel 4a ook over 5G-connectiviteit.

