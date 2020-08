Nu de Google Pixel 4a is gepresenteerd, verschijnen veel reviews online en over het algemeen zijn ze zeer positief. We zetten de meningen van een aantal grote techwebsites op een rijtje.

Google Pixel 4a review round-up

De Google Pixel 4a verschijnt helaas officieel niet in Nederland, maar veel internationale websites hebben hun review van de smartphone al gepubliceerd. De recensies zijn erg positief: de Pixel 4a is één van de beste (en misschien wel de beste) Android-telefoon in deze prijsklasse en een duidelijke verbetering ten opzichte van de Pixel 3a. Het nieuwe toestel heeft een topcamera, compact design en goede accuduur.

Hieronder zetten we de bevindingen van een aantal grote techwebsites op een rijtje, zodat je weet wat de verschillende beoordelingen zijn. Uiteraard komt Android Planet zo snel mogelijk ook zelf met een uitgebreide review van de Pixel 4a.

The Verge

The Verge is erg positief over de Google Pixel 4a en is vooral onder de indruk van de camera’s van het toestel. De website heeft de camera achterop uitgebreid vergeleken met die van de normale Pixel 4 en komt tot de conclusie dat die van de 4a net zo goed is. Hoewel de camerahardware van Pixel-telefoons niet heel bijzonder is, weet Google vooral dankzij zijn software uitstekende foto’s af te leveren.

Daarnaast schrijft The Verge dat het oled-scherm er goed uitziet, al is het niet zo goed als de displays van vlaggenschepen. De prestaties van de Snapdragon 730G-chip zijn goed, maar niet geweldig. De website zegt dat de Pixel 4a vlot aanvoelt, maar zich afvraagt hoe dit is als je de telefoon een aantal jaar gebruikt. Over de accuduur is The Verge wel te spreken: op een volle lading gaat de 4a zonder problemen een hele dag mee.

Lees de volledige Google Pixel 4a review op The Verge

Android Authority

Android Authority gaat iets verder en noemt de Pixel 4a ‘de beste smartphone die Google in jaren heeft uitgebracht’. De website is erg te spreken over het oled-scherm, de camera’s en noemt de langdurige software-ondersteuning en aanwezigheid van een koptelefoonaansluiting als duidelijke pluspunten.

Verder vindt Android Authority de prestaties van de Pixel 4a erg goed, maar vindt de website het wel jammer dat er slechts één camera achterop zit en – ondanks dat de smartphone een plastic behuizing heeft – draadloos opladen ontbreekt.

Lees de volledige Google Pixel 4a review op Android Authority

Android Central

De mening van Android Central komt overeen met die van The Verge en Android Authority. De website is tevreden met de accuduur, koptelefoonaansluiting, software en vindt de Pixel 4a-camera ongeëvenaard in deze prijsklasse. Ook het compacte design wordt door de website gewaardeerd: de smartphone is lekker licht en makkelijk om met één hand te bedienen.

Een minpunt is het cameragat in het scherm, dat volgens Android Central niet per se storend is, maar wel de notificaties iets opzij ‘drukt’. Daarnaast waardeert de website dat Google het bij één hele goede camera heeft gelaten, en niet meerdere, minder goede camera’s heeft toegevoegd.

Lees de volledige Google Pixel 4a review op Android Central

MKBHD

De bekende tech-YouTuber MKBHD benadrukt in zijn videoreview (zie hieronder) dat Google de Pixel 4a zo simpel mogelijk heeft gehouden. Het toestel heeft een design zonder poespas en Google brengt – in tegenstelling tot vorig jaar – één versie uit. Er zijn zelfs geen opslagvarianten of kleuren om uit te kiezen.

Dit is volgens de YouTuber geen probleem, want hij vindt de Pixel 4a een uitstekend toestel dat heel veel waar voor zijn geld biedt. De prestaties zijn volgens hem – net als bij de Pixel 3a – helaas niet heel goed. De hele videoreview van MKBHD zie je hieronder.

Engadget

Ook Engadget is zeer positief over de Google Pixel 4a en beloont de smartphone zelfs met een score van 91 uit 100. De website heeft nauwelijks iets op de telefoon aan te merken en vindt alleen het feit dat er maar één cameralens achterop zit jammer, en geeft aan dat 60Hz-scherm eventjes wennen is als je smartphones met een hogere ververssnelheid gewend bent.

Lees de volledige Google Pixel 4a review op Engadget

Wired

De review van de Wired is tot slot ietsjes kritischer. De website vindt de Pixel 4a geen enorme verbetering ten opzichte van zijn voorganger en geeft aan dat de release van het toestel te lang op zich laat wachten. Later dit jaar, waarschijnlijk niet veel later na de release van de 4a, verschijnen bovendien de Pixel 5 en 5G-variant van de 4a. Desondanks zegt Wired dat de nieuwe smartphone een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding én topcamera heeft.

Lees de volledige Google Pixel 4a review op Wired

Over de nieuwe Google Pixel 4a

De Google Pixel 4a heeft lang op zich laten wachten, maar werd deze week eindelijk aangekondigd. De betaalbare smartphone heeft dezelfde uitstekende camera als de normale Pixel 4 en Pixel 4 XL en prima specificaties. Zo beschikt de telefoon over een 5,81 inch-oled-scherm, Snapdragon 730G-chip, 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

De nieuwe Google-telefoon wordt officieel niet in Nederland uitgebracht, maar is hier straks hoogstwaarschijnlijk wel via grijze import te koop. Het toestel kost in Duitsland 340,20 euro en is bij verschijning een stukje goedkoper dan de Pixel 3a, die vorig jaar voor 399 euro werd uitgebracht.

