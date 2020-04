Er is nog maar weinig wat we niet weten over de Google Pixel 4a. Alle specificaties zijn nu gelekt en in dit artikel zetten we ze voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 4a specificaties gelekt: dit zijn ze

De specificaties van de Google Pixel 4a zijn gepubliceerd door de betrouwbare website 9to5Google en komen overeen met eerdere geruchten. Zo bevestigt de site dat de Pixel 4a een compact 5,81 inch-scherm heeft met een cameragat, waardoor een groter gedeelte van de voorkant uit scherm kan bestaan. Bij de Pixel 3a van vorig jaar zie je dikke randen aan de boven- en onderkant van het display.

Ook beschikt de nieuwe Google-telefoon over een Snapdragon 730-chip, die bijvoorbeeld ook in de Samsung Galaxy A71 zit. De processor wordt bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte, al komt ook een versie met 128GB opslag uit. De accu is 3080 mAh groot en ondersteunt snelladen met 18 Watt, net als de Pixel 4 en Pixel 4 XL. Dit zijn de belangrijkste specificaties van de Google Pixel 4a:

5,81 inch-scherm met 2340 bij 1080 pixels

Cameragat in het scherm voor 8 megapixel-selfiecamera

Snapdragon 730, 6GB RAM, 64/128GB opslag

Enkele 12,2 megapixel-camera op de achterkant

Vingerafdrukscanner om te ontgrendelen, geen gezichtsherkenning

3080 mAh-accu met 18 Watt-snelladen

Draait op Android 10, krijgt drie jaar lang updates

Koptelefoonaansluiting aanwezig

Volgens 9to5Google beschikt de Pixel 4a ook over de vernieuwde Google Assistent, die gelijktijdig met de Pixel 4 (XL) werd geïntroduceerd. Ook zou de smartphone video’s maken in 4K, in minstens twee kleuren verschijnen (zwart en blauw) en zijn voorzien van Googles eigen Titan M-beveiligingschip. In tegenstelling tot zijn duurdere broers heeft de Pixel 4a ‘gewoon’ een koptelefoonaansluiting.

Aankondiging van Google Pixel 4a

Dankzij eerder gelekte Google Pixel 4a-renders weten we ook al hoe de smartphone eruit komt te zien. Daarnaast verschenen deze week foto’s van de verpakking, wat er mogelijk op duidt dat de aankondiging aanstaande is. Het leek erop dat de Pixel 4a tijdens Google I/O 2020 in mei zou worden aangekondigd, maar dit evenement gaat vanwege het coronavirus niet door.

Daarom is het onduidelijk wanneer Google zijn nieuwste smartphone wel wil onthullen, maar mogelijk gebeurt dit alsnog volgend maand. Android Planet volgt het nieuws natuurlijk nauwlettend en op onze website, in de Android Planet-app en nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Kijk ook de videoreview van de Google Pixel 3a:

Het laatste nieuws over Google