Een dag voor de officiële onthulling heeft een journalist alle specificaties van de Google Pixel 4a bekendgemaakt. Zoals verwacht komt het toestel niet officieel in Nederland uit.

Specificaties van Google Pixel 4a liggen op straat

De informatie is afkomstig van Ishan Agarwal, een doorgaans betrouwbare techjournalist. De telecominsider heeft alle vermeende specificaties van de Google Pixel 4a op Twitter gezet. Ook voegt Agarwal enkele promotie-afbeeldingen toe waardoor we weten hoe het het toestel eruitziet. Dit zijn de vermeende specs van de Google Pixel 4a in vogelvlucht:

5,81 inch-scherm met full-hd-plus-resolutie

12.2 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-selfiecamera

Snapdragon 730G-processor met 6GB RAM en 128GB opslag

Speciale 5G-uitvoering komt pas in de herfst uit

Prijskaartje van 349 dollar, europrijs onbekend

Niet in Nederland verkrijgbaar

Samenvattend komt de informatie overeen met eerdere geruchten. Agarwal vermoedt dat de Google Pixel 4a een prijskaartje van 349 dollar krijgt. Het toestel komt volgens hem in Europa alleen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uit. De europrijs laat hij in het midden.

Wel vermeldt de techjournalist dat er twee versies van de Pixel 4a verschijnen. De instapvariant wordt morgen (maandag 3 augustus) aangekondigd. In de herfst volgt een speciale 5G-uitvoering, die overweg kan met de nieuwe internetstandaard voor smartphones. Deze Google Pixel 4a (5G) komt volgens Agarwal gelijktijdig met de Pixel 5 uit.

Presentatie

Google heeft de pers uitgenodigd om op 3 augustus bij de onthulling van een nieuwe Pixel-smartphone te zijn. Het kan bijna niet anders dan dat het hier om de Pixel 4a gaat, een betaalbare variant van de Pixel 4 en Pixel 4 XL. Dit toestel dook de afgelopen maanden namelijk veelvuldig op in geruchten, gelekte afbeeldingen en ook Google teasede ‘m veelvuldig.

