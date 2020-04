Hoewel het onduidelijk is wanneer de Google Pixel 4a wordt aangekondigd, duurt dit mogelijk niet lang meer. Online zijn foto’s verschenen van het doosje van het toestel.

Google Pixel 4a-verpakking toont enkele camera

De foto’s zijn op Twitter gepubliceerd door TechDroider en laten zien hoe de verpakking van de Google Pixel 4a eruitziet. Het doosje laat de enkele camera en led-flitser op de achterkant zien, die in een klein ‘camera-eiland’ verwerkt zitten. Ook de vingerafdrukscanner achterop is zichtbaar.

Het is onduidelijk van wie de foto’s precies afkomstig zijn, maar het betekent mogelijk wel dat de aankondiging niet lang meer op zich laat wachten. De verwachting was dat de Pixel 4a tijdens Google I/O 2020 onthuld zou worden, maar dit evenement gaat vanwege het coronavirus niet meer door. Google heeft zich nog niet officieel uitgelaten over de Pixel 4a.

Wat we weten over de Google Pixel 4a

Veel over de Google Pixel 4a is al gelekt, waaronder renders en veel specificaties. Volgens de laatste geruchten krijgt de smartphone een relatief compact 5,81 inch-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. In het display zit ook een gat voor de selfiecamera. Hierdoor kan een groter gedeelte van de voorkant uit scherm bestaan; bij de Pixel 3a zaten juist dikke randen aan de boven- en onderkant van het scherm.

Daarnaast zou de Pixel 4a beschikken over een Snapdragon 730-chip met 6GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Op de achterkant zit een 12 megapixel-camera en de fysieke vingerafdrukscanner. De accu zou 3080 mAh-accu groot zijn en snelladen ondersteunen via usb-c. De nieuwe Pixel-telefoon zou 399 dollar gaan kosten, net als zijn voorganger.

De Google Pixel 3a van vorig jaar viel op door de uitstekende camera, goede accuduur en fijne software. Meer weten? Check dan de Google Pixel 3a review of video hieronder.

