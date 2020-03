Over de Google Pixel 4a is al veel bekend, maar nu is ook een video opgedoken waarin we de smartphone in vol ornaat zien. Ook de meeste specificaties zijn nu gelekt.

Bekijk de gelekte Google Pixel 4a-video

Google weet zijn nieuwe smartphones nooit goed geheim te houden, en nu is ook bijna alles over de Pixel 4a bekend. Het toestel is te zien in een uitgebreide video van het YouTube-kanaal TecnoLike Plus, waarin het design wordt getoond. De Pixel 4a heeft – door de dunnere randen en het cameragat in het scherm – een veel moderner uiterlijk dan de Pixel 3a, .

Dat cameragat is wel prominent aanwezig en bijvoorbeeld groter dan bij de Galaxy S10 en Galaxy S20. De achterkant is van plastic en lijkt nogal gevoelig te zijn voor vingervlekken. Daarnaast zien we op de achterzijde de fysieke vingerafdrukscanner en enkele cameralens. De Pixel 4 en Pixel 4 XL hebben een dubbele camera met een telelens, maar de goedkopere 4a moet het dus met één camera doen.

De video toont ook verschillende specificaties van de Pixel 4a. Zo krijgt de smartphone een relatief compact scherm van 5,81 inch. In tegenstelling tot de Pixel 4 (XL) heeft het display geen hogere ververssnelheid. De accu is met 3080 mAh aan de krappe kant, al wist de Pixel 3a (met een 5,6 inch-scherm en 3000 mAh-accu) wel met gemak een volle dag vol te houden. Hieronder zetten we de specs van de Google Pixel 4a op een rijtje:

5,81 inch-scherm met resolutie van 2340 bij 1080 pixels

Snapdragon 730-chip, 6GB RAM, 64GB opslagruimte

Ververssnelheid van 60Hz, geen 90 of 120Hz

Enkele camera, ondersteunt 4K-video’s opnemen

Draait op kale versie van Android 10

Dualsim-ondersteuning

Aankondiging van Google Pixel 4a

De verwachting was dat Google de Pixel 4a tijdens de I/O 2020-conferentie zou onthullen, maar dit evenement gaat vanwege zorgen om het coronavirus niet door. Het is daarom onduidelijk wanneer de presentatie van de nieuwe Google-telefoon alsnog plaatsvindt. Google I/O 2020 stond gepland voor 12 tot en met 14 mei.

De Pixel 4a is de opvolger van de Pixel 3a, een midrange smartphone die vorig jaar werd uitgebracht. Het toestel had dezelfde uitstekende camera als de Pixel 3, maar was met 400 euro een stuk goedkoper. In onze uitgebreide Google Pixel 3a review lees je alles over de smartphone, of check de videoreview hieronder.

