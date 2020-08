De Google Pixel 4a is de opvolger van de Pixel 3a. De toestellen hebben veel met elkaar gemeen, maar ook zijn er duidelijke verschillen. In deze vergelijking bespreken we ze met je.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 4a vs Google Pixel 3a

We hebben er even op moeten wachten, maar de Google Pixel 4a is eindelijk officieel gepresenteerd. Het is de opvolger van de Google Pixel 3a die ruim een jaar geleden het levenslicht zag.

De toestellen zijn allebei erg betaalbaar, draaien op een schone versie van Android, hebben een camera die niet onderdoet voor veel duurdere vlaggenschepen en krijgen jarenlang updates.

1. Meerdere varianten vs slechts één variant

De Google Pixel 3a is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en lichtpaars. De interne opslag is 64GB en daar moet je het mee doen. Van de Pixel 4a bestaat er maar één variant met 128GB opslag in de kleur zwart.

Een XL-variant ontbreekt dit jaar. Google houdt de keuze dus simpel, iets wat we vaker zullen zien in deze vergelijking. Wel verschijnt later dit jaar de Pixel 4a 5G, maar of dat toestel ook groter wordt, is nog de vraag.

Google Pixel 3a

Beide Pixels hebben een behuizing van plastic, oftewel polycarbonaat. De Pixel 3a is niet alleen in drie kleuren verkrijgbaar, maar de telefoon heeft ook een opvallende afwerking op de achterkant.

Zo is het grootste gedeelte van de achterkant mat, maar bovenin zit een glimmend gedeelte. Bij de Pixel 4a is dat niet het geval en de hele achterkant heeft een matte afwerking. Dat toestel ziet er daardoor simpeler uit dan zijn voorganger.

2. Groter scherm, kleinere behuizing

De Google Pixel 4a heeft een scherm van 5,81 inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De 3a moet het doen met een iets kleiner display (5,6 inch) en lagere resolutie (2220 bij 1080 pixels). Beide smartphones hebben een amoled-scherm, met een goede kleurweergave en hoog contrast.

De ververssnelheid van beide schermen is 60Hz. Dat betekent dat het scherm 60 keer per seconde wordt vernieuwd, net als veel andere telefoons. Er komen steeds vaker toestellen op de markt met een hoge ververssnelheid van het display, maar dat is niet weggelegd voor deze Google Pixels.

Google Pixel 4a vs Google Pixel 3a

De Pixel 4a is ondanks zijn grotere scherm net een stukje kleiner dan de Pixel 3a. Dat komt simpelweg doordat dat toestel minder grote schermranden heeft. Ook zien we dat de Pixel 4a een klein gaatje in het scherm heeft voor de frontcamera, waar de selfiecamera bij de Pixel 3a in de rand boven het scherm is verwerkt.

3. Camera’s zijn uitstekend

Op zoek naar een smartphone met drie, vier of meer camera’s? Dan ben je bij de Pixel 3a en 4a niet op het juiste adres. Beide toestellen hebben namelijk twee camera’s aan boord, een 8 megapixel-selfiecamera en aan de achterzijde een 12,2 megapixel-lens.

De hardware van die camera’s op de achterkant is niet heel indrukwekkend. Om een goede foto te maken heb je echter ook goede software en algoritmes nodig en daarin is Google heer en meester. De camera’s van zowel de Pixel 3a als 4a maken daardoor een stuk betere kiekjes dan smartphones in een veel hoger prijssegment.

Google Pixel 4a

Onderlinge verschillen tussen plaatjes gemaakt met beide toestellen zullen we moeten afwachten. Door de andere processor kan de postprocessing net wat anders zijn, waardoor de uiteindelijke foto’s ook wat kunnen verschillen.

Wel is het zo dat de Pixel 4a dezelfde camera heeft als die van de normale Pixel 4 (XL), en deze camera is simpelweg beter dan die van de 3a. Daarnaast krijgt je een aantal nieuwe opties, waaronder de astrofotografie-functie om foto’s van de sterren te maken.

4. Overige hardware: processor, werkgeheugen en accu

Naast de opslag van de Pixel 3a en 4a (64GB vs 128GB) zien we ook verschil in het werkgeheugen. Waar de Pixel 3a is uitgerust met 4GB RAM, heeft de Pixel 4a 6GB werkgeheugen. Ook de processor van laatstgenoemde levert iets betere prestaties op het gebied van rekenkracht en energieverbruik.

Al met al is de Pixel 4a dus iets sneller in dagelijks gebruik, hoewel de verschillen niet enorm zijn. Ook qua accucapaciteit heeft de Pixel 4a maar een kleine upgrade gekregen. De accu is met 3140 mAh niet opvallend groot, maar gaat volgens de eerste reviews toch lekker lang mee. In onze review round-up van de Google Pixel 4a lees je meer over de accuduur.

Opladen kan bij beide toestellen niet draadloos, maar bedraad met maximaal 18 Watt. Hierdoor zit de accu redelijk snel vol, maar er zijn smartphones op de markt die veel sneller opladen.

5. Jarenlange Android-updates

Beide smartphones draaien op een kale versie van Android, zoals Google het bedoeld heeft. Ook ben je jarenlang verzekerd van snelle Android-updates en beveiligingspatches. De Pixel 3a kwam vorig jaar op de markt met Android 9.0 (Pie), maar is inmiddels bijgewerkt naar Android 10.

De Pixel 4a wordt geleverd met Android 10. Beide toestellen krijgen dit jaar ook de Android 11-update. Wel stopt de software-ondersteuning voor de Pixel 3a een jaar eerder dan voor de 4a, ook qua maandelijkse beveiligingsupdates.

Een ander verschil tussen de toestellen is het wel of niet kunnen knijpen in de behuizing. Zo is het met de Pixel 3a mogelijk om zo de Google Assistent te activeren. De Pixel 4a heeft die mogelijkheid niet.

6. Relatief groot prijsverschil

Pixel-smartphones zijn vooralsnog nooit officieel in Nederland verkrijgbaar geweest en met de Pixel 4a is dat helaas ook het geval. Wil je toch een Pixel 3a of 4a kopen, dan kun je je wenden tot grijze import. Daarnaast kun je een Google-telefoon ook aanschaffen in een ander Europees land waar deze wel te koop is, zoals Duitsland of het Verenigd Koninkrijk.

De Pixel 4a heeft in Duitsland bijvoorbeeld een tijdelijke adviesprijs van 340,20 euro. Dat heeft te maken met een halfjaar geldige btw-verlaging, want het toestel heeft voor die markt eigenlijk een officiële adviesprijs van 349 euro. De Pixel 3a had een adviesprijs van 399 euro, wat dus al vijf tientjes scheelt. Daarbij heeft de 3a 64GB opslag, terwijl de 4a over het dubbele beschikt.

Er gaan echter geruchten de ronde dat Google voor de 4a ook 399 euro wilde vragen. Het toestel zou in eerste instantie namelijk al in mei moeten worden gepresenteerd, maar door het coronavirus is dat meerdere keren uitgesteld. Mede daarom zou er gekozen zijn voor het doorvoeren van een prijsverlaging.

7. Welke Google Pixel en releasedatum?

Op de Pixel 4a zul je nog wel even moeten wachten. In Duitsland is dit toestel namelijk vanaf 10 september te pre-orderen, waarna de release pas volgt op 1 oktober. Wel is de Pixel 4a simpelweg de betere keuze van de twee. De hardware is een stukje nieuwer, je krijgt een jaar langer updates en ook de prijs is gunstig. Daarnaast krijg je een moderner design en een goede accuduur.

Je krijgt bovendien meer opslag en een groter scherm met kleinere randen dan de Pixel 3a. Je kunt weer uitgaan van perfecte foto’s en een toestel zonder allerlei poespas, waarbij een simpele, schone ervaring centraal staan.

Heb je nu een smartphone nodig en ben je wel gecharmeerd van de Pixel-lijn van Google? Kies dan voor de Pixel 3a. Dat toestel is inmiddels bij verschillende Nederlandse webwinkels te koop, zowel los als in combinatie met een abonnement.

Meer lezen over Google: