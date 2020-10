Nu de Google Pixel 4a en Pixel 4a 5G beide zijn gepresenteerd is het tijd voor een vergelijking. De naam verklapt een verschil, maar dat is zeker niet alles. In dit artikel zet Android Planet alle verschillen tussen beide toestellen voor je op een rij.

Vergelijken maar: Google Pixel 4a vs Google Pixel 4a 5G

De Google Pixel 4a verscheen begin augustus al en de Pixel 4a 5G is inmiddels ook gepresenteerd. Check je alleen de naam, dan verwacht je vast niet veel verschillen. Onder de motorkap zien we echter meer veranderingen en ook aan de buitenkant vallen wat dingen op. Dat en meer check je in deze Pixel 4a vs 4a 5G-vergelijking.

1. Design: beiden van plastic, verschil in formaat

Waar de Pixel 4a klein te noemen is met zijn scherm van 5,81 inch, is de Pixel 4a 5G een stuk groter. Google kiest bij dat model voor een 6,2 inch-display. Ook de formaten en het gewicht verschillen daardoor flink. De Pixel 4a is 144 millimeter lang, 69,4 mm breed, 8,2 mm dik en weegt 143 gram. Het 5G-model is een stukje zwaarder met zijn 168 gram en meet 153,9 bij 74 bij 8 millimeter.

De resolutie van de toestellen is echter hetzelfde: 2340 bij 1080 pixels. In theorie is het scherm van de normale Pixel 4a dus iets scherper. De frontcam vind je in een klein gaatje in de linker bovenhoek. Bij beide Pixel 4a’s zijn de schermranden dun te noemen, maar de kin aan de onderkant is wel iets dikker.

Google kiest bij beide toestellen voor een behuizing van polycarbonaat, een type hoogwaardig plastic. Op de achterkant is een fysieke vingerafdrukscanner te vinden en de onderkant biedt plaats voor de usb c-poort. De aan/uit-knop vind je aan de rechterkant en ook zijn daar de volumeknoppen te vinden.

Google Pixel 4a design: scherm van 5,81 inch, 144,0 x 69,4 x 8,2mm, 143 gram

Google Pixel 4a 5G design: scherm van 6,2 inch, 153,9 x 74,0 x 8,0mm, 168 gram

2. De Pixel 4a 5G heeft een tweede camera op de achterkant

Op de achterkant van de Google Pixel 4a 5G is ook een tweede camera te vinden. De hoofdcamera is echter hetzelfde als die van de Pixel 4a. Daarbij gaat het om een camera van 12,2 megapixel met handige functies. Met de Night Side-modus maak je ook goede foto’s in mindere lichtomstandigheden. Daarbij komt vooral de goede nabewerking van Google om de hoek kijken, waardoor er altijd veel detail te zien is. Ook kun de de Pixel 4a en 4a 5G gebruiken voor astrofotografie en zo een foto maken van bijvoorbeeld een ster.

De tweede camera van het 5G-model heeft een resolutie van 16 megapixel. Het gaat daarbij om een groothoeklens met een hoek van 107 graden. Door dat bredere blikveld leg je net wat meer vast op een foto. Zo gebruik je de Google Pixel 4a 5G makkelijk voor een foto van een groep mensen, architectuur of landschap.

Google Pixel 4a camera: één stuk; 12,2 megapixel-resolutie

Google Pixel 4a 5G camera: twee stuks; 12,2 megapixel en 16 megapixel-groothoek

3. Andere processoren en 4G vs 5G

Zoals al af te leiden is uit de naamgeving heeft de Pixel 4a 5G ondersteuning voor de nieuwe netwerktechnologie. Daarmee kun je over enkele jaren nog sneller down- en uploaden en wordt de verbinding een stuk stabieler. De Pixel 4a heeft hiervoor geen hardware aan boord en het verschil zit ‘m in de gebruikte processor.

De 4a is namelijk uitgerust met de Snapdragon 730G-chip, terwijl de Pixel 4a 5G het moet doen met de Snapdragon 765G-variant. Die processor heeft dus wel 5G-ondersteuning aan boord. Het werkgeheugen is bij beide toestellen even groot, namelijk 6GB en ook de interne opslag is hetzelfde: 128GB. Dat is, zoals bij alle Pixel-smartphones, niet uit te breiden met een geheugenkaartje.

Google Pixel 4a processor: Snapdragon 730G en 4G-ondersteuning

Google Pixel 4a 5G processor: Snapdragon 765G en 5G-ondersteuning

4. Grootte van de accu verschilt

De capaciteit van de accu’s in beide toestellen verschilt en dat is natuurlijk logisch. De Pixel 4a met zijn kleinere scherm heeft een batterij van 3140mAh. Google heeft de grotere 4a 5G uitgerust met een exemplaar van 3800mAh. Zoals genoemd verschillen niet alleen de schermen, maar bevatten de toestellen ook een andere processor. Of je beter af bent met de kleinere Pixel 4a of zijn grotere broer is nog de vraag.

In onze Google Pixel 4a review round-up is onder andere de accuduur benoemd, die door veel websites als goed wordt beschouwd. Of die ook zo goed is van de Pixel 4a 5G zullen we nog moeten afwachten, daarvan zijn namelijk nog geen reviews verschenen. Beide toestellen kunnen laden met 18 Watt, maar draadloos opladen kan niet. Wil je dat wel, check dan de Google Pixel 5 die dat juist wel weer kan.

Google Pixel 4a accu: 3140mAh met 18 Watt snelladen

Google Pixel 4a 5G accu: 3800mAh met 18 Watt snelladen

5. Prijsverschil en verkrijgbaarheid

Verschil in kleurtjes qua design of opslaggheugen heb je bij de Pixel 4a’s niet. De twee toestellen zijn alleen te verkrijgen in het zwart en hebben allebei 128GB opslag aan boord. De adviesprijs van de Google Pixel 4a bedraagt 349 euro. In Duitsland is het toestel tijdelijk voor iets minder te verkrijgen vanwege een belastingverlaging. Zo pik je dat toestel op voor 340,20 euro. De Pixel 4a 5G heeft een fors hogere adviesprijs van 499 euro, maar kost tijdelijk 486,40 euro.

Officieel worden deze toestellen niet verkocht in Nederland, maar er zijn wel manieren om ze aan te schaffen. Zo kun je zelf naar Duitsland rijden of gebruikmaken van een doorstuurservice. Ook kun je wachten op verschillende Nederlandse webshops die het toestel gaan aanbieden via grijze import. Daarvoor betaal je enkele tientjes meer, maar heb je wel zekerheid over garantie of kun je een Nederlandstalige klantenservice bereiken als je vragen hebt.

Adviesprijs Google Pixel 4a: 349 euro

Adviesprijs Google Pixel 4a 5G: 499 euro

Wil je meer weten over de Pixel 4a, 4a 5G en andere Google-producten? Houd onze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app om niets te missen.

