De Google Pixel 4a moet nog worden aangekondigd, maar met de officiële wallpapers kun je nu al aan de slag. Check (en download) alle achtergronden hier.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Download de Google Pixel 4a

We wisten al vrijwel alles over de Google Pixel 4a, maar nu zijn zelfs de officiële wallpapers van het toestel gelekt. Dit is opvallend, want de smartphone is nog niet officieel aangekondigd. In totaal zijn er zestien verschillende achtergronden, waarvan je er hieronder een aantal ziet. De wallpapers zijn kleurrijk en hebben een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, waardoor je ze prima op je eigen Android-telefoon kunt gebruiken.

(Tik op de afbeeldingen om ze te vergroten)

De wallpapers houden bovendien rekening met het cameragat in het scherm van de Pixel 4a, waardoor dit gaatje op een geinige manier wordt ‘verstopt’. Alle Google Pixel 4a-wallpapers zijn via deze link als zip-bestand te downloaden. Vervolgens kun je de Files by Google-app gebruiken om het bestand uit te pakken, en de wallpapers in te stellen.

→ Download Files by Google in de Play Store (gratis)

Wat we weten over de Pixel 4a

Het lijkt erop dat de Google Pixel 4a op 3 juni wordt aangekondigd, tegelijk met de lancering van de publieke Android 11-bèta. Google heeft dan waarschijnlijk weinig nieuws te vertellen, want de afgelopen tijd is de smartphone volledig gelekt. Zo weten we dat de Pixel 4a een compact 5,8 inch-scherm krijgt met een cameragat. Op de achterkant schijnt een enkele camera te zitten.

De opvolger van de Pixel 3a zou ook zijn voorzien van een Snapdragon 730-chip, 6GB werkgeheugen, 64/128GB aan opslagruimte en een 3080 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner en het toestel heeft waarschijnlijk ook een koptelefoonaansluiting, in tegenstelling tot de duurdere Pixel 4 en Pixel 4 XL.

De Google Pixel 4a draait op Android 10 en krijgt – zoals we van Pixel-telefoons gewend zijn – snelle updates. De prijs zou 349 of 399 dollar zijn, maar het is nog onduidelijk wat de telefoon in Europa gaat kosten. Android Planet volgt het nieuws rondom de nieuwe Pixel-telefoon en op onze website, in de Android Planet-app en via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.