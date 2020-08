Gerucht: Google Pixel 5 krijgt 120Hz-scherm van 6,67 inch

De Google Pixel 5 krijgt volgens een nieuw gerucht een scherm van 6,67 inch. De ververssnelheid daarvan is 120Hz, waardoor het toestel erg vloeiend aanvoelt tijdens het gebruik.

Gerucht: Google Pixel 5 krijgt 120Hz-scherm

Het gerucht is afkomstig van Ross Young, een insider die het vaker bij het juiste eind heeft. Wel houden we een slag om de arm, want het is de eerste keer dat we over een 120Hz-scherm horen. Young noemt niet expliciet dat het gaat om de Pixel 5, maar heeft het over de ‘volgende Google-telefoon met 5G’.

Bij de officiële aankondiging van de Google Pixel 4a noemde Google ook de prijs van de Pixel 4a met 5G-ondersteuning; 499 dollar. De normale Pixel 4a heeft een prijs van slechts 349 dollar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Google voor een meerprijs van 150 dollar, naast een andere processor, ook een 120Hz-scherm in dat toestel stopt.

Zodoende heeft Young het waarschijnlijk over de aankomende Google Pixel 5. In een andere tweet noemt hij dat het scherm een diagonaal krijgt van 6,67 inch. De fabrikanten ervan worden Samsung Display en BOE, maar een resolutie of andere specificaties zijn onbekend.

Zo’n 120Hz-scherm is ook te vinden in andere Android-vlaggenschepen. Zo hebben de OnePlus 8 Pro en Samsung Galaxy S20 Ultra een display met deze hoge ververssnelheid. Dat zorgt voor een soepele ervaring tijdens het scrollen, maar heeft als nadeel dat het ook veel stroom verbruikt.

Google Pixel 4-serie en Pixel 4a

Zo vonden we de accuduur van de Google Pixel 4 XL niet heel goed, zoals we schreven in onze uitgebreide Pixel 4 XL review. De Google Pixel 4 en 4 XL hebben een 90Hz-scherm en een hogere frequentie gebruikt dus nog meer stroom.

Het display van de onlangs aangekondigde Pixel 4a ververst 60 keer per seconde, wat voor de Europese adviesprijs van 349 euro gangbaar is. Daarnaast heeft dat dus een positief effect op de accuduur. Volgens diverse grote techwebsites is de accuduur van de 4a dan ook erg goed, zoals je in onderstaande round-up kunt lezen.

Andere details van de hardware van de Pixel 5 – zoals de accucapaciteit of processor – heeft Google nog niet genoemd. We weten alleen dat de zoekgigant het toestel in de herfst van 2020 wil presenteren. Of dat dan ook in oktober wordt, net zoals de vorige Pixel-smartphones, is nog de vraag. De lancering van de Pixel 4a werd ook meerdere malen uitgesteld vanwege het coronavirus.

