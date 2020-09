Google-fans opgelet: omcirkel 30 september maar in je agenda, want op die dag brengt het bedrijf de Pixel 5, een nieuwe Chromecast en een gloednieuwe Nest-speaker uit.

Google Pixel 5 en meer onthuld op 30 september

Via een uitnodiging voor de pers maakte Google de lancering bekend. Op 30 september zullen de drie producten tijdens een speciaal evenement worden uitgebracht. Nu de pers is uitgenodigd, weten we ook dat het hele evenement live zal worden uitgezonden. Om 20:00 uur Nederlandse tijd kun je (waarschijnlijk via YouTube) meekijken.

Wat de Pixel 5 (en Pixel 5 XL) betreft is het geen grote verrassing: vorige maand onthulde Google de Pixel 4A. Tijdens dit evenement liet het bedrijf al weten dat de Pixel 5 ondersteuning voor 5G zou krijgen en nog voor het einde van dit jaar in de winkels zal liggen. Helaas lijkt het erop dat de nieuwe Google Pixel wederom niet in Nederland zal verschijnen. Je zult hem dus internationaal moeten bestellen, of een ritje naar Duitsland of Frankrijk moeten maken om er eentje in huis te halen.

Ook nieuwe Chromecast en Nest-speaker op komst

Daar blijft het echter niet bij: ook een nieuwe Chromecast en nieuwe Nest-speaker zullen worden getoond. En zoals we inmiddels wel van Google gewend zijn, is er ook over deze producten al veel informatie op straat beland. Zo bevestigde het bedrijf de komst van een nieuwe Nest-speaker toen in juli een afbeelding uitlekte. De nieuwe speaker lijkt een mix te worden van de Nest Mini en de Google Home Max en kun je rechtop neerzetten.

De Chromecast dook gisteren al op via een gelekte advertentie van de Amerikaanse winkelketen Target. Daardoor weten we nu zo goed als zeker dat de nieuwe Chromecast Google TV ondersteunt, 59,99 dollar zal kosten en op 30 september te bestellen is. Daarmee vervangt Google de term ‘Android TV‘ met ‘Google TV’. De dongel heeft een aangepast ontwerp dat iets langwerpiger en ovaler is, in de kleuren zwart, wit en roze.

