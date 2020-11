Google Pixel 5 toont verkeerd batterijpercentage, oplossing onderweg

De Google Pixel 5 toont bij veel gebruikers een verkeerd batterijpercentage. Daardoor lijk je meer accusap over te hebben dan daadwerkelijk het geval is. Google zegt aan een oplossing te werken.

Google werkt aan oplossing probleem batterij-indicator Pixel 5

De Google Pixel 5 heeft een probleem met de batterij-indicator. Veel kopers klagen dat de smartphone uren op hetzelfde percentage blijft hangen, ook als ze hun toestel gewoon in gebruik hebben. Vaak geeft de Pixel 5 aan dat het batterijpercentage nog 100% bedraagt, terwijl dat al lang niet meer zo is. Soms stopt de telefoon ook met aftellen op een lager percentage.

Het is natuurlijk vervelend dat je nog veel accusap over lijkt te hebben, terwijl je Pixel 5 eigenlijk bijna leeg is. Dat kan voor vervelende situaties zorgen waarin je smartphone plotseling uitvalt. Gelukkig hoeven we waarschijnlijk niet lang meer op een oplossing te wachten.

Google zegt in een reactie namelijk op de hoogte te zijn van het probleem. De oplossing wordt verwerkt in een volgende update voor het toestel. De zoekgigant benadrukt dat de accu niet te lijden heeft onder de bug. Gebruikers kunnen het probleem voorlopig omzeilen door het toestel aan de lader te hangen en opnieuw op te starten. De Google Pixel 5 zou dan weer een correct batterijpercentage laten zien.

Ook problemen met de behuizing

Er is nog een andere probleem met de Google Pixel 5. Sommige gebruikers klagen al sinds de release van het toestel over een kier tussen de behuizing en het scherm. Daardoor kan er gemakkelijk vuil en stof in de smartphone terecht komen. De kier lijkt gelukkig geen invloed te hebben op de waterdichtheid van de telefoon. Het is niet duidelijk hoeveel exemplaren last hebben van dit probleem. Google heeft nog niet op de berichten gereageerd.

De Google Pixel 5 is officieel niet in Nederland te koop, maar je kunt hem wel in Duitsland bestellen. Belsimpel biedt het toestel ook aan, maar wel voor een hogere prijs. Twijfel je nog? Lees dan onze eerste indruk van de smartphone.

