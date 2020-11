Er duiken meer en meer nuttige functies van de Google Pixel 5 op. Zo ontdekte 9to5Google via het Google Helpcentrum dat het omgekeerd draadloos opladen automatisch inschakelt zodra je het toestel oplaadt via de usb-c-poort.

Lees verder na de advertentie.

Google Pixel 5 schakelt automatisch omgekeerd draadloos opladen in

Wanneer het vlaggenschip is aangesloten en wordt opgeladen, schakelt de omgekeerde draadloze oplaadfunctie direct in. Zodra het toestel merkt dat de functie niet in gebruik is, schakelt het deze weer uit. Ook wanneer je telefoon niet aan de oplader hangt, is het mogelijk om de draadloze oplaadfunctie handmatig in te schakelen.

Omgekeerd draadloos opladen zorgt ervoor dat je twee apparaten kunt opladen met één usb-c-oplader. In de praktijk betekent dit dat je naast de Pixel 5 ook een ander Qi-compatibel apparaat kunt opladen. Het nieuwe Google-toestel verandert door deze oplaadfunctie in een zelfstandige draadloze oplader.

Maak je vooral geen zorgen over eventuele verwarmingsproblemen of een kortere levensduur van de batterij. De omgekeerde draadloze oplaadfunctie is slechts kort ingeschakeld wanneer het geen geschikt apparaat detecteert. Daarbij is het ook geen nieuwe techniek meer, waardoor de kinderziektes er inmiddels wel uitgefilterd zijn.

Nieuw of niet nieuw, het gemak van de functie blijft duidelijk en noemenswaardig. Bovendien kun je nu de Pixel 5 inzetten als draadloze oplader voor andere apparaten, zonder de batterij leeg te maken.

Android Central nam de proef op de som en probeerde functie uit. Wat blijkt? Het draadloos opladen van de iPhone 12 is mogelijk. Alles werkt zoals verwacht. Ondanks een kleine vertraging werkte het geheel probleemloos.

Het laatste nieuws over Google