De Pixel 5 heeft een behuizing van aluminium, oftewel metaal. Dat gaat normaal niet gepaard met draadloos opladen, maar Google heeft dat toch voor elkaar gekregen. Hoe dat precies werkt, lees je hier.

Google Pixel 5 en draadloos opladen, zo werkt het

De Google Pixel 5 is de nieuwste telg van zoekgigant Google en heeft een behuizing van metaal. Draadloos opladen is daardoor normaal niet mogelijk. Toestellen die dit wel kunnen, hebben namelijk een achterkant van plastic of glas. De metalen behuizing van de Pixel 5 heeft echter een klein geheim. Er is een laagje bio-resin overheen aangebracht, een dun laagje plastic.

Daardoor was het voor Google mogelijk om een kleine uitsparing te maken in de achterzijde. Zet je de Pixel 5 op een draadloze Qi-lader, dan wordt het toestel dus wel draadloos opgeladen. Ook reverse wireless charging werkt op de Google Pixel 5. Zo kun je een ander toestel of bijvoorbeeld draadloze oordopjes opladen, door deze op de achterkant van de smartphone te leggen.

“Gekozen voor metaal vanwege de dikte”

Website Android Authority heeft hierover uitleg gekregen van de fabrikant. Op de vraag waarom er gekozen is voor metaal was het antwoord: de dikte. De Pixel 5 is slechts 8 millimeter dik. De Pixel 5 is daarmee echter niet superdun. Er zijn genoeg andere toestellen op de markt, zonder metalen achterkant, die ook zo dik zijn.

De accu is 4000 mAh groot en bedraad laden gaat met maximaal 18 Watt. Andere specs van het toestel bestaan uit de Snapdragon 765G-chip met 5G-ondersteuning, 8GB RAM en 128GB niet-uitbreidbare opslag. Het amoled-scherm is 6 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De Google Pixel 5 draait standaard op Android 11 en wordt jaren voorzien van snelle Android- en beveiligingsupdates. Het toestel kost in Duitsland 613 euro, wat komt door een tijdelijke belastingverlaging.

Nog meer nieuwe Google-producten

Naast de Pixel 5 is op het Google-event van 30 september nog meer gepresenteerd. De Chromecast met Google TV is de slimme tv-dongle die draait op het nieuwe besturingssysteem. Ook de Google Pixel 4a 5G is gepresenteerd, een betaalbare smartphone met dubbele camera en Android 11. Beide apparaten zijn (nog) niet officieel verkrijgbaar in Nederland. De nieuwe Nest Audio is dat al wel. Deze slimme speaker is de opvolger van de Google Home en kost hier 99,99 euro.

