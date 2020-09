Om 20.00 uur Nederlandse tijd gaat het Google ‘Launch Night In’-event van start, waar de Pixel 5, nieuwe Chromecast en Google Nest Audio worden onthuld. Met deze livestream volg je de presentatie van alle apparaten.

Bekijk de Google Pixel 5 livestream

Google-fans opgelet: om 20.00 uur Nederlandse tijd gaat het ‘Launch Night In’-event van start, waar allerlei grote aankondigingen worden gedaan. Tijdens het online event krijgen we niet alleen de Pixel 5 en Pixel 4a 5G te zien, maar komt Google ook met een nieuwe Chromecast en slimme Nest-speaker.

De presentatie is te volgen via de livestream hieronder (of bovenaan dit artikel) en op de officiële website van Google.

De livestream kun je volgen via YouTube, waardoor je ‘m makkelijk op al je apparaten kijkt. Check de presentatie bijvoorbeeld op je smartphone, of cast ‘m naar je televisie via een Chromecast. Ook kun je de stream natuurlijk op je computer of tablet aanzetten. Tip: stel een herinnering via YouTube in, zodat je een seintje krijgt zodra de presentatie begint.

Dit kun je allemaal verwachten

Een groot deel van het Google-event staat in het teken van de Pixel-telefoons. Nieuw is de Pixel 5, die het iets anders aanpakt dan voorgaande Google-telefoons. Waar de Pixel 4 en Pixel 3 echte high-end smartphones waren, valt de Pixel 5 meer in het middensegment. Het toestel is goedkoper en beschikt over iets minder krachtige hardware.

De Google Pixel 5 heeft naar verluidt een Snapdragon 765G-processor, die ook in de betaalbare OnePlus Nord zit. Verder aanwezig is een 6 inch-oled-scherm met een hogere ververssnelheid van 90Hz voor soepele beelden. Verder zou de Pixel 5 een 4000 mAh-accu, dubbele camera achterop (normale- en groothoeklens) en nieuw design met een voorkantvullend scherm hebben.

Daarnaast verwachten we de Pixel 4a 5G, een krachtigere versie van de onlangs verschenen Pixel 4a. Het toestel heeft een groter scherm, 5G-ondersteuning, snellere hardware en twee camera’s achterop. De smartphone gaat volgens geruchten 499 euro kosten. De Pixel 5 zou iets duurder zijn en voor ruim 600 euro over de toonbank gaan. Beide telefoons draaien uit de doos op het nieuwe Android 11.

Nieuwe Chromecast met afstandsbediening

Verder komt er een nieuwe Chromecast, die beschikt over een afstandsbediening en Google TV. Dat laatste is vermoedelijk de nieuwe naam van Android TV en een interface met apps voor bijvoorbeeld Netflix, Spotify en Amazon Prime Video. Met de afstandsbediening kun je het apparaat dan bedienen, al is het natuurlijk ook mogelijk om beelden vanaf je smartphone naar de nieuwe Chromecast te streamen.

Tot slot verwachten we een nieuwe slimme speaker, de Google Nest Audio. Dit apparaat moet zich richten op betere geluidskwaliteit en gaat volgens geruchten zo’n 100 euro kosten. Het is nog onduidelijk of en wanneer de slimme speaker (en alle andere Google-producten) in Nederland te koop zijn.

Uiteraard zit de Android Planet-redactie vanavond klaar om al het Google-nieuws met jou te delen. Houd de site dus in de gaten, schrijf je in voor de nieuwsbrief en download de Android Planet-app om niets te missen.