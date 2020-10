Nederlandse webwinkel verkoopt Google Pixel 5 voor 719 euro

De Google Pixel 5 wordt helaas niet officieel in Nederland uitgebracht, maar een bekende webwinkel verkoopt ‘m hier alsnog. De smartphone is wel iets duurder en wordt binnenkort geleverd.

Google Pixel 5 Nederland: hier kun je ‘m kopen

Googles nieuwste smartphone is te bestellen bij Belsimpel, een webshop die ook eerdere Pixel-telefoons – zoals de Pixel 3 (XL) en Pixel 4 (XL) – in Nederland verkocht. Je betaalt wel iets meer voor de smartphone dan in bijvoorbeeld Duitsland. Belsimpel hanteert een prijs van 719 euro, terwijl de adviesprijs bij onze oosterburen 613,15 euro bedraagt. Belsimpel zegt het toestel binnen 2 tot 4 werkdagen te leveren.

Voor de meerprijs haalt de winkel het toestel naar Nederland en krijg je twee jaar Nederlandse garantie. Het is ook mogelijk om de Google Pixel 5 samen met een abonnement in huis te halen, als je liever niet in één keer het volledige bedrag wil betalen. Je kan de smartphone combineren met een abonnement bij alle grote Nederlandse providers.

De Pixel 5 werkt verder zoals iedere andere Android-telefoon: je kan gewoon de Nederlandse taal instellen en het toestel wordt geleverd met een Europese oplader. Hoewel je dus wel iets meer betaalt, hoef je niet de grens over om de telefoon op te pikken bij bijvoorbeeld de Duitse MediaMarkt of Saturn.

Google Pixel 5 specs en features

De Google Pixel 5 werd eind vorige maand onthuld en beschikt over een compact 6 inch-scherm, met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor ogen animaties vloeiender en voelt het toestel sneller aan. De randen rondom het scherm zijn dun en de selfiecamera zit in een gaatje in het scherm, waardoor de hele voorkant uit het display kan bestaan.

Onder de motorkap van de Pixel 5 zit een Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB aan niet-uitbreidbare opslagruimte en een 4080 mAh-accu. De smartphone ondersteunt snelladen, draadloos opladen en heeft een ‘Batterij delen’-functie. Hiermee kun je andere apparaten, zoals draadloze oordopjes, van stroom voorzien door ze op de achterkant van de Pixel 5 te leggen.

Tot slot beschikt de Google-telefoon over een dubbele camera achterop. Nieuw is de 16 megapixel-groothoeklens, waarmee je extra wijde foto’s maakt. De Pixel 4-telefoons hadden nog een telelens om in te zoomen, maar die is nu verdwenen. De smartphone draait uit de doos op Android 11 en krijgt drie jaar lang direct de nieuwste updates.

Tot slot beschikt de Google-telefoon over een dubbele camera achterop. Nieuw is de 16 megapixel-groothoeklens, waarmee je extra wijde foto's maakt. De Pixel 4-telefoons hadden nog een telelens om in te zoomen, maar die is nu verdwenen. De smartphone draait uit de doos op Android 11 en krijgt drie jaar lang direct de nieuwste updates.