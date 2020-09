We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover: de Google Pixel 5 is officieel aangekondigd. De smartphone is goedkoper dan zijn voorganger en beschikt over een verbeterde camera en Android 11. Lees hier alles over de nieuwe Google-telefoon.

Google Pixel 5 officieel onthuld

Het is geen verrassing dat Google de Pixel 5 officieel aankondigt. Het toestel is de afgelopen maanden vrijwel volledig uitgelekt, waardoor we precies wisten wat we konden verwachten. De specificaties lagen bijvoorbeeld al op straat en er zijn de afgelopen weken veel beelden van de Pixel 5 verschenen.

Dat maakt de Pixel 5 echter niet minder interessant. De smartphone beschikt over een betere camera dan zijn voorganger, heeft een fris design en draait uiteraard op het nieuwe Android 11. Ook heeft Google andere verbeteringen doorgevoerd: de accu is groter dan bij vorige Pixel-telefoons en het scherm is eindelijk voorkantvullend.

Bovendien pakt Google het met de Pixel 5 anders aan dan met bijvoorbeeld de Pixel 4 en Pixel 3. De nieuwste smartphone valt meer in het middensegment en is dus geen echt high-end vlaggenschip meer. De hardware is iets minder indrukwekkend, maar het zorgt er wel voor dat de Pixel 5 aanzienlijk goedkoper is.

Strak design met cameragat

De Google Pixel 5 heeft een nieuw design met een 6 inch-oled-scherm dat de hele voorkant vult. Linksboven zit een 8 megapixel-selfiecamera in een gaatje, waardoor de randen lekker dun zijn. De Pixel 5 heeft dus – in tegenstelling tot de Pixel 4 (XL) – geen dikke schermrand meer bovenaan en ook geen gezichtsherkenning. Ontgrendelen gaat met de vingerafdrukscanner achterop.

Onder de motorkap van de Pixel 5 zit een midrange Snapdragon 765G-processor, met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslag. De telefoon ondersteunt 5G-internet en is door het 6 inch-scherm relatief compact. Dat display heeft ook een ververssnelheid van 90Hz, waardoor beelden soepel ogen. Hieronder zetten we de belangrijkste specificaties van de Google Pixel 5 op een rijtje.

6 inch-oled-scherm met 2340 bij 1080 pixels en 90Hz

met 2340 bij 1080 pixels en 12 + 16 megapixel-camera aan de achterkant , 8 megapixel-frontcamera voor selfies

, 8 megapixel-frontcamera voor selfies Naast normale camera ook een groothoeklens voor wijde shots

voor wijde shots Vingerafdrukscanner achterop , geen 3D-gezichtsherkenning meer

, geen 3D-gezichtsherkenning meer Snapdragon 765G-chip met 8GB RAM en 128GB opslag

met 8GB RAM en 128GB opslag Draait op kale versie van Android 11 , krijgt als eerste updates

, krijgt als eerste updates 4080 mAh-accu , snelladen (met 18 Watt), draadloos laden en omgekeerd draadloos laden

, snelladen (met 18 Watt), en IP68-certificatie (stof- en waterdicht) en 5G-ondersteuning

De accu is met 4080 mAh een stuk groter dan bij de Pixel 4 (2800 mAh) en Pixel 4 XL (3700 mAh). Daardoor moet de telefoon langer op een volle lading meegaan. De Pixel 5 ondersteunt snelladen met 18 Watt, draadloos opladen en omgekeerd draadloos laden.

Door dat laatste kun je andere apparaten, zoals de telefoon van een vriend(in) of je draadloze oordopjes, van stroom voorzien door ze op de achterkant van de Pixel 5 te leggen. Door de 5G-ondersteuning kun je vloeiend games spelen via Google Stadia op de nieuwe Pixel-telefoon.

Dubbele camera met groothoeklens

Pixel-telefoons onderscheiden zich vooral door de uitstekende camera’s, die ver boven de concurrentie uit steken. Bij de Pixel 5 worden weer de nodige verbeteringen doorgevoerd, al heeft de telefoon nog steeds ‘slechts’ twee camera achterop. Naast de primaire 12,2 megapixel-camera zit nu een 16 megapixel-groothoeklens. De telelens (om optisch in te zoomen) van de Pixel 4 is verdwenen.

Dat is jammer, aangezien veel smartphones tegenwoordig drie of meer camera’s hebben, maar een groothoeklens laat je wel veel meer van de omgeving vastleggen en is dus doorgaans nuttiger. Selfies maak je met de 8 megapixel-frontcamera, die ook is verbeterd en scherpe plaatjes aflevert.

Google Pixel 5 release en prijs

De Google Pixel 5 verschijnt binnenkort in de winkels, maar niet in Nederland, net als zijn voorgangers. In de Verenigde Staten wordt de telefoon wel uitgebracht. De adviesprijs bedraagt 699 dollar. De Google Pixel 5 kost in Duitsland 613,25 euro en komt in twee kleuren: zwart en groen. De release vindt daar plaats op 15 oktober.

