De Google Pixel 5 zou een midrange Snapdragon 765 processor gebruiken, en daarom niet concurreren met de topsmartphones van dit jaar. De goedkopere processor lijkt ook invloed te hebben op de verkoopprijs van het toestel. Google zou nadenken over een startprijs van 699 dollar.

Pixel 5 met midrange processor

De Pixel 5 verschijnt vermoedelijk dit najaar als de opvolger van de Pixel 4 en grotere Pixel 4 XL. Het is nog niet duidelijk of er ook een Pixel 5 XL uitkomt; recente geruchten noemen alleen het reguliere model. Er duiken steeds meer vermeende specificaties op. Het nieuwste lek betreft de processor.

Uit onderzoek van XDA Developers blijkt dat de nieuwste Android 11 Developers Preview verwijzingen bevat naar Google’s codenaam voor de Snapdragon 765-chipset. De bevindingen van de site worden ondersteund door een tweet van David Ruddock, de hoofdredacteur van Android Police. Hij geeft aan van een eigen bron gehoord te hebben dat de Pixel 5 een Snapdragon 765-chipset gebruikt, en dat er dit jaar geen Google-telefoon met een high-end processor verschijnt. In maart doken de eerste Pixel 5-specificaties al op.

Geen topmodel, wel een lagere prijs

Als de Pixel 5 inderdaad een Snapdragon 765-processor gebruikt, breekt Google een eigen traditie. Sinds de eerste Pixel, in 2016, stopt Google de krachtigste processor van het moment in zijn dure smartphones. Dit jaar is dat de Snapdragon 865, die het kloppend hart vormt van onder meer de OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10 en Oppo Find X2 Pro. De processor ondersteunt standaard 5G, maar is mede daarom ook prijzig.

De Snapdragon 765 – ook geschikt voor 5G – levert iets mindere prestaties en is daarom goedkoper. Door deze betaalbare processor in de Pixel 5 te zetten, kan Google de smartphone goedkoper aanbieden dan echte topmodellen. Amerikaanse media schrijven dat Google onlangs een enquête hield voor een 699 dollar kostende ‘premium Pixel-smartphone’. Aangezien de Pixel 4 start bij 799 dollar, lijkt Google te doelen op de aankomende Pixel 5.

Meer over de Google Pixel 5

Hoewel de Pixel 5 waarschijnlijk pas in september of oktober het levenslicht ziet, lekken er al details uit. Zo heeft Google per ongeluk al verklapt dat de smartphone waterdicht is, draadloos kan opladen en uitkomt met Android 11. Diverse media hebben ook al specificaties gelekt. Het toestel krijgt vermoedelijk een zoomcamera en kan andere apparaten draadloos opladen. De Soli-chip van de Pixel 4, voor gebarenbesturing en 3D-gezichtsbediening, zou niet terugkeren in de Pixel 5.

Google presenteert binnenkort ook de Pixel 4a, een smartphone met minder krachtige hardware en een verwachte startprijs van 349 tot 399 dollar.

