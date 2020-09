‘Google Pixel 5 komt sneller uit dan verwacht en gaat 629 euro kosten’

Wanneer wordt de Google Pixel 5 gelanceerd? Een gelekte interne afbeelding van Vodafone Duitsland maakt korte metten met alle geruchten. De foto toont namelijk de releasedatum in Duitsland: 25 september. Of het toestel officieel ook naar Nederland komt, is nog maar de vraag

‘Google Pixel 5 wordt 25 september gelanceerd’

Youtuber Techcheck heeft een foto gedeeld waarop de vermeende releasedata van de Google Pixel 5 en Google Pixel 4a (5G) te zien zijn. Deze informatie is anders dan data die de betrouwbare lekker Jon Prosser via Twitter deelde. Laatstgenoemde insider stelde de aankondiging van beide toestellen namelijk vast op 30 september.

Het is een beetje lastig om te zien, maar het gelekte interne document suggereert dat de Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G en Google Pixel 5 allemaal op 25 september 2020 in Duitsland gepresenteerd worden. Als dat waar is, is de aankondiging van de Pixel 5 en Pixel 4a 5G een stuk eerder dan gedacht.

Jammer genoeg zien we in het document geen vermelding van een Google Pixel 5 XL. Eerdere geruchten deden ons al vermoeden dat er in 2020 geen Google Pixel 5 XL verschijnt. De afwezigheid van de Pixel 5 XL in dit document bevestigt deze verwachting.

Verwachte verkoopprijs en specs Google Pixel 5

Met de aankondiging van de Google Pixel 5 in het verschiet, is het speculeren over de verkoopprijs ook begonnen. Android Authority verwacht een verkoopprijs van 629 euro voor het nieuwe Google-toestel.

De prijzen van de Pixel 4a en Pixel 4a 5G zijn al wel enige tijd bekend. De 5G-variant kost 499 euro, terwijl de ‘normale’ Google Pixel 4a voor 349 euro van jou kan zijn.

Naast de te verwachten prijs en de lanceringsdatum, gonst het ook van de andere geruchten. Zo heeft de Website Pricebaba in samenwerking met smartphonelekker OnLeaks renders van de Google Pixel 5 online gezet.

Het toestel heeft net als de Google Pixel 4a een voorkantvullend scherm met linksboven een gaatje voor de selfiecamera. Met een 5,7 of 5,8 inch-scherm lijkt de aankomende Google-telefoon compact te worden.

