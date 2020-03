De specificaties van de Google Pixel 5 gaan flink tegen vallen, aldus een nieuw gerucht. Google zou een middelmatige processor willen gaan gebruiken die minstens 30 procent slomer is dan een hoogwaardige chip, zoals de Snapdragon 865.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Specificaties Google Pixel 5 vallen tegen’

Dat schrijft 9to5Google. De website kreeg een onuitgebrachte versie van de nieuwe Google Camera-app in handen. Deze is bedoeld voor ontwikkelaars. In de broncode wordt meermaals gerefereerd naar een smartphone met codenaam “Bramble”. Het gaat hier om een nieuwe Google-telefoon, vermoedelijk de Pixel 5.

Het is namelijk niet de eerste keer dat Bramble in geruchten opduikt. De codenaam verscheen afgelopen januari al in de resultaten van een benchmarktest. Smartphonemakers gebruiken deze testjes om te kijken hoe krachtig hun toestellen zijn. Opvallend genoeg liet deze benchmark zien dat de Google Pixel 5 (Bramble) een Snapdragon 765-processor gebruikt, een middenklasse chip.

Het lijkt er dus op dat de Pixel 5 geen vlaggenschip wordt, maar een middenklasser. Dit zou een flinke tegenvaller voor Pixel-fans zijn want normaliter rust Google haar toestellen uit met de beste specificaties van het moment. Zodoende werd verwacht dat de Pixel 5 een Snapdragon 865-chip zou krijgen. Volgens 9to5Google is de Snapdragon 765 zo’n 30 tot 50 procent minder krachtig dan deze processor.



Nieuwe strategie

De website speculeert dan ook dat Google haar strategie dit jaar aanpast. Het zoekmachinebedrijf zou er voor kunnen kiezen om de Pixel 5 als instapmodel te positioneren, met vergelijkbaar prijskaartje. Daarbij zou het bedrijf nog een vlaggenschip met hoogwaardige specificaties uitbrengen. Deze theorie is niet geheel uit de lucht gegrepen, want Google deed bij de Pixel 3a en Pixel 3a XL ongeveer hetzelfde.

Deze toestellen zijn minder hoogwaardig en krachtig dan de Pixel 3 en Pixel 3 XL, maar daardoor wel vriendelijker geprijsd. Tot slot schrijft 9to5Google dat de mysterieuze Pixel 5 een telefotolens krijgt, maar dat mag geen verrassing zijn. Zijn voorgangers beschikken hier namelijk ook over. De Pixel 5 wordt wellicht aangekondigd tijdens Google I/O 2020, dat in mei plaatsvindt.

Lees het laatste nieuws over Google