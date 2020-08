Een forse accu, vloeiender en groter scherm en nieuwe camera. De eerste gelekte Google Pixel 5-specificaties zijn veelbelovend. Ook de 5G-versie van de Google Pixel 4a lijkt erop vooruit te gaan.

‘Eerste Google Pixel 5-specificaties liggen op straat’

Dat claimt een gebruiker op Reddit, een populair forum. De anonieme bron claimt in het bezit te zijn van twee onaangekondigde Google-telefoons, de Google Pixel 5 en Google Pixel 4a 5G. Laatstgenoemde is een aangepaste versie van de reguliere Google Pixel 4a, die sinds kort verkrijgbaar is. De anonieme bron heeft enkele foto’s en specificaties van beide toestellen op Reddit gezet.

Google Pixel 5

Te beginnen met de Google Pixel 5. Volgens de anonieme Redditor krijgt Googles opkomende vlaggenschip de volgende specificaties mee:

6 inch-scherm met 60/90Hz-ververssnelheid

Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning

8GB werkgeheugen

12.2 megapixel-camera achterop, 8 megapixel-selfiecamera

Accucapaciteit van 4000 mAh

Vermeende Google Pixel 5 (L) en Google Pixel 4a 5G (R)

Het toestel lijkt er dus met name qua accucapaciteit op vooruit te gaan. Zijn voorganger, de Google Pixel 4, moet het namelijk met 2800 mAh doen. Verder zou de Pixel 5 kunnen switchen tussen twee ververssnelheden: 60 en 90Hz. Apps die met de hogere snelheid overweg kunnen schakelen volgens de anonieme bron automatisch over.

Ook opvallend: de vingerafdrukscanner. Die zit volgens de bron namelijk niet onder het scherm verwerkt, maar ‘ouderwets’ op de achterkant. Ook zou de Google Pixel 5 een groothoeklenscamera krijgen in plaats van een telefotolens, die juist op de Pixel 4 aanwezig is.

Google Pixel 4a 5G

De Google Pixel 4a 5G is een aangepaste versie van de kersverse Pixel 4a, met één grote troef achter de hand: 5G-internet. Het toestel kan dus overweg met de opvolger van het 4G-netwerk, dat in Nederland steeds breder uitgerold wordt. Dit zijn de belangrijkste Google Pixel 4a 5G-specs op een rijtje:

6,2 inch-scherm met 60Hz-ververssnelheid

Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning

6GB werkgeheugen

12.2 megapixel-camera achterop, 8 megapixel-selfiecamera

Accucapaciteit van 3800 mAh

De 5G-uitvoering van de Pixel 4a heeft ook een vingerafdrukscanner op de achterkant, net als het nu al beschikbare model. De opvolger gaat er daarom vooral qua accucapaciteit op vooruit (3800 tegenover 3140 mAh). Ook het scherm van de Google Pixel 4a 5G belooft groter te worden.

De overige specificaties zijn nagenoeg gelijk. Wel zien we dat de vernieuwde uitvoering in het wit uitkomt. De huidige Pixel 4a kun je alleen in het zwart kopen.

Release

Dé hamvraag is natuurlijk: wanneer komen de nieuwe toestellen uit? Mogelijk vindt de Google Pixel 5-aankondiging op 30 september plaats aldus de doorgaans betrouwbare techjournalist Jon Prosser. Wellicht krijgen we dan ook de vernieuwde Pixel 4a te zien.

Normaal gesproken organiseert Google in mei altijd een Made by Google-evenement. Mogelijk worden de toestellen hier onthuld, al gooit het coronavirus wellicht roet in het eten. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze nieuwsbrief, gratis Android-app op blijf de site checken.

