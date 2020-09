Google kondigt de Pixel 5 hoogstwaarschijnlijk op 30 september aan. Vrijwel alle specificaties van de smartphone liggen nu op straat. Dit is wat we weten over de nieuwste Pixel.

Lees verder na de advertentie.

Specificaties van de Google Pixel 5 gelekt

Met de Pixel 5 slaat Google een nieuwe weg in. Waar de Pixel 4 nog een high-end toestel was met een supersnelle processor, kiest het bedrijf dit keer voor een chip uit de subtop. Dankzij WinFuture weten we dat de Pixel 5 draait op een Snapdragon 765G-chip, die ook in de OnePlus Nord zit.

Je kunt prima prestaties verwachten, maar de 765G is natuurlijk niet zo snel als de Snapdragon 865 die momenteel in bijvoorbeeld de OnePlus 8 zit. Wel ondersteunt de chipset standaard 5G. Er is 8GB werkgeheugen aanwezig en 128GB opslagruimte.

Google bracht in 2019 een Pixel 4 en een Pixel 4 XL uit. Dit jaar lijken we maar één versie te krijgen. De Pixel 5 heeft een oled-scherm van 6 inch, dat een klein gaatje bevat voor de selfiecamera. De resolutie bedraagt 2340 bij 1080 pixels.

Het display van de Pixel 5 heeft prima specificaties: het scherm ondersteunt de weergave van hdr-beelden en heeft een verversingssnelheid van 90Hz. Daardoor zien beelden er vloeiender uit en scrol je soepeler door je sociale media. Het scherm wordt afgedekt door een laagje Gorilla Glass 6, dat het toestel moet beschermen tegen krassen. Er is geen vingerafdrukscanner aanwezig achter het display: die zit op de achterkant van het toestel.

Een nieuwe groothoekcamera

Pixel-telefoons staan bekend om hun goede camera’s. Google houdt bij de Pixel 5 vast aan twee exemplaren op de achterzijde. De primaire camera lijkt op die van de Pixel 4. Het gaat om een 12,2 megapixel-sensor. Filmen kan in 4K met 60 frames per seconde, wat een verbetering is ten opzichte van de Pixel 4. Die kon slechts 4K met 30 frames per seconde vastleggen. De camera beschikt over zowel optische als elektronische beeldstabilisatie.

De tweede sensor is een groothoeklens van 16 megapixel. Op de Pixel 4 koos Google nog voor een telecamera om in te kunnen zoomen. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel. Filmen kan in full-hd met maximaal 30 frames per seconde.

De Pixel 5 krijgt eindelijk een forse accu

De accu van de Pixel 5 heeft een capaciteit van 4080 mAh. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de Pixel 4, die het met 2800 mAh moest doen. Bedraad opladen gaat met maximaal 18 Watt, maar je kunt het toestel ook draadloos van stroom voorzien. Bovendien kan de Pixel 5 andere apparaten draadloos opladen.

De Pixel 5 heeft een behuizing van aluminium en is waterdicht. De smartphone verschijnt in de kleuren zwart en groen. Hij draait uiteraard direct op de nieuwste versie van Googles besturingsysteem: Android 11.

Net als zijn voorgangers zal de Pixel 5 vermoedelijk niet officieel in Nederland te koop zijn. Je zult ervoor naar Duitsland moeten rijden of het toestel online moeten bestellen. De prijs bedraagt bij onze oosterburen vermoedelijk 629 euro. Vermoedelijk introduceert Google op 30 september ook de Pixel 4a 5G, die qua prijs waarschijnlijk tussen de 4a en de 5 in zit.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rond de Pixel 5? Houd dan deze website in de gaten, download de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees meer over telefoons van Google