Stiekem zijn er best een hoop verschillen tussen de ‘oude’ en nieuwe Google Pixel. Van verschillende schermen, andere processors tot aan kleine cameradetails: in deze vergelijking zetten we de concrete verschillen tussen de Google Pixel 5 en Google Pixel 4 op een rij.

Langs de meetlat: Google Pixel 5 vs Google Pixel 4

De Google Pixel 4 en kersverse Pixel 5 vergelijken is geen gemakkelijke opgave. De nieuwe Google-telefoon heeft bijvoorbeeld een veel grotere accu, maar een minder krachtige processor. Aan de andere kant is de Pixel 5 dan wel weer een stuk goedkoper dan de Google-smartphone van vorig jaar. In deze Google Pixel 5 vs Google Pixel 4-vergelijking geven we aan wat de concrete verschillen zijn.

1. Design: groter en sterker scherm

De Google Pixel 4 en Pixel 5 lijken misschien op elkaar, maar er zijn wel degelijk verschillen. Laatstgenoemde heeft bijvoorbeeld een cameragaatje in de bovenhoek, terwijl de selfiecamera van de Pixel 4 in de balk boven het display is verwerkt.

Verder is de Pixel 5 uitgerust met Gorilla Glass 6 en heeft daardoor een grotere kans om valpartijen zonder scheerkleuren te overleven. De Pixel 4 moet het met de vijfde generatie Gorilla Glass doen en is daardoor iets minder stevig. Daar komt nog eens bij dat de Pixel 5 een aluminium behuizing heeft, terwijl de Pixel 4 een glazen jasje heeft. Laatstgenoemde oogt volgens velen stijlvoller, maar is natuurlijk wel kwetsbaarder.

Over schermen gesproken, de Pixel 5 is met zijn 6 inch-display een fractie groter dan de Pixel 4, die ‘slechts’ 5,7 inch meet. Dit grotere scherm gaat niet ten koste van de handzaamheid, want de nieuwe Pixel is juist ietsjes kleiner dan zijn voorganger. Bijna 86 procent van de voorkant van de Pixel 5 bestaat uit actief gebruikt scherm, terwijl die verhouding bij de Pixel 4 net geen 80 procent is.

Google Pixel 4 heeft een 5,7 inch -oled-scherm met resolutie van 2280 bij 1080 pixels

-oled-scherm met resolutie van 2280 bij 1080 pixels Google Pixel 5 heeft een 6 inch-oled-scherm met resolutie van 2340 bij 1080 pixels

2. Mindere processor, meer werkgeheugen

Normaal gesproken gaan voorgangers erop vooruit, maar met de Pixel 5 breekt Google deze traditie. Het nieuwste toestel is namelijk minder krachtig dan zijn voorganger. De nieuwste Pixel wordt aangedreven door de Snapdragon 765G-chip, terwijl de Pixel 4 is uitgerust met een Snapdragon 855. Laatstgenoemde is iets krachtiger en daarmee bijvoorbeeld beter voor het spelen van grafisch veeleisende games.

Qua pure processorkracht trekt de Pixel 4 dus duidelijk aan het langste eind. Maar, aan de andere kant heeft de Pixel 5 weer meer werkgeheugen: 8GB. De Pixel 4 heeft 6GB RAM aan boord. Ook fijn: de nieuwe Pixel kan dankzij de 765G-processor overweg met 5G, de opvolger van 4G die (ook in Nederland) steeds breder uitgerold wordt.

Hardware Google Pixel 4: Snapdragon 855 met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag

met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag Hardware Google Pixel 5: Snapdragon 765G met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag

3. Camera’s draaien om de details

Beide Pixels hebben in totaal drie camera’s, maar de onderlinge verdeling is wel anders. De Pixel 4 heeft namelijk een normale camera en telefotolens, die je gebruikt om op foto’s in te zoomen. Diens opvolger heeft dezelfde primaire camera, maar wisselt de ‘zoomsensor’ in voor een groothoeklens. Deze is juist ideaal voor het maken van landschapsfoto’s, of wanneer je grote groepen op de gevoelige plaat wil vastleggen.

Wel heeft Google wat exclusieve camerafuncties aan de Pixel 5 toegevoegd, die overigens ook op de Google Pixel 4a 5G te vinden zijn. Zo kun je voortaan tijdens het maken van een time-lapse-video tussendoor foto’s in hoge kwaliteit maken. Bij de Pixel 4 is dit ook mogelijk, maar dan wordt er een screenshot gemaakt waardoor je dus inlevert op kwaliteit.

Google Pixel 4 camera: 12.2 megapixel-groothoeklens + 16 megapixel- telefotolens + 8 megapixel-selfiecamera

+ 8 megapixel-selfiecamera Google Pixel 5 camera: 12.2 megapixel-groothoeklens + 16 megapixel-ultragroothoeklens + 8 megapixel-selfiecamera

4. Veel grotere accu en Android 11

Wil je lang met je smartphone doen? Dan heeft de Google Pixel 5 met zijn 4080 mAh-accu duidelijk de beste papieren. De Pixel 4 houdt het met een accucapaciteit van 2800 mAh namelijk een stuk minder lang vol op een volle batterij. Beide toestellen kunnen overigens snelladen met een maximaal vermogen van 18 Watt.

Een ander verschil is dat de nieuwste Google-telefoon uit de doos op Android 11 draait, de nieuwste versie van het besturingssysteem. De Pixel 4 wordt geleverd met Android 10, maar kan inmiddels al lang en breed updaten naar versie 11.

5. Verkrijgbaarheid: uitvoeringen en prijs

De Pixel 5 mag dan een grotere accu hebben, de Pixel 4 is kleurrijker. Dit toestel is namelijk in drie kleurtjes verkrijgbaar, waaronder het frisse oranje. De Pixel 5 is in twee kleuren verkrijgbaar: zwart en groen (dat tegen grijs aanhangt).

Al met al pakt Google het met de Pixel 5 dus iets anders aan dan voorgaande jaren. Het toestel is eerder een zeer sterke middenklasser, dan een volwaardig vlaggenschip. Gelukkig houdt men hier in de adviesprijzen rekening mee. De Pixel 5 is bij uitkomst namelijk goedkoper dan de Pixel 4:

Adviesprijs Google Pixel 4: 749 euro

Adviesprijs Google Pixel 5: 613,25 euro (in Duitsland)

Google Pixel 5 kopen

Wil je de Google Pixel 5 kopen? Officieel komt het toestel niet in Nederland uit. In Duitsland is het toestel binnenkort echter wel verkrijgbaar. Te zijner tijd gaan ook Nederlandse webwinkels hem aanbieden via grijze import. Onder meer Belsimpel weet Google-telefoons op die manier toch hier aan te bieden.

