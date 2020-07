‘Dit jaar geen Google Pixel 5 XL, maar wel Pixel 5, 4a en 4a 5G’

Google brengt dit jaar mogelijk geen XL-variant uit voor zijn nieuwe Pixel-serie en komt in plaats daarvan waarschijnlijk alleen met een Pixel 5, Pixel 4a en Pixel 4a 5G.

Geen Pixel 5 Xl op komst, wel Pixel 5, 4a en 4a 5G

Google gaat naar verluidt geen Pixel 5 XL uitbrengen, maar houdt het dit jaar mogelijk bij een reguliere Pixel 5. Dit ontdekte 9to5Google in codes uit een bètaversie van de Google zoek-app. Hierin vond de techsite slechts verwijzingen naar een Pixel 5, Pixel 4a en Pixel 4a 5G.

9to5Google zoekt al maandenlang lang voor verwijzingen naar bekende codenamen van nog onuitgebrachte Google-toestellen. Deze codenamen betreffen ‘redfin’ en ‘bramble’, en zijn toegekend aan smartphones met een Snapdragon 765G-processor. Voorheen dachten we dat dit ging om de Pixel 5 en Pixel 5 Xl.

Nu blijkt echter dat dit niet het geval is, en dat er in plaats van een Pixel 5 XL waarschijnlijk een extra variant verschijnt van de Pixel 4a. Dit model biedt dus net zoals de Pixel 5 een Snapdragon 765G-chipset, waarvan bekend is dat hij 5G ondersteunt. Waarschijnlijk heeft Google dit jaar meer vertrouwen in een betaalbare 5G-telefoon dan in een duurdere en grotere variant van zijn ‘vlaggenschip’.

Eerdere geruchten over Pixel 5 en Pixel 4a

Dat Google andere plannen heeft voor zijn Pixel-toestellen van dit jaar was al duidelijk. Er werd al eerder gesuggereerd dat de Pixel 5 een midrange-processor krijgt en daarom ook een lage prijs. Dit is opvallend, aangezien Google nieuwe Pixels normaal gesproken met high-end hardware uitrust.

Daarbovenop verschijnt de Pixel 4a dus waarschijnlijk in twee varianten, waarvan degene zonder 5G een Snapdragon 730-processor moet bieden. Verder zijn ook zo’n beetje alle andere specificaties van de Pixel 4a al bekend, mede vanwege de vertraagde komst van het apparaat. De release is misschien uitgesteld naar 23 oktober, met een mogelijke aankondiging op 13 juli.

